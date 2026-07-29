Marsala, Patti completa la Giunta: entrano Coppola, Di Pietra e Doro

29/07/2026 09:49:00

Dopo quasi due mesi di attesa, la sindaca Andreana Patti è pronta a completare la squadra di governo. La nomina dei tre assessori mancanti è fissata per questa mattina, 29 luglio, alle 10:30, ponendo fine a una lunga fase di trattative politiche che ha lasciato la Giunta incompleta fin dall'insediamento.

A entrare nell'esecutivo saranno Flavio Coppola, in rappresentanza di Progettiamo Marsala, Gabriele Di Pietra, espressione di Compatti, e Laura Doro, che entra in Giunta in quota Michele Gandolfo, oggi consigliere comunale indipendente dopo l'uscita da Sud Chiama Nord.

Per Di Pietra l'ingresso in Giunta comporterà anche le dimissioni dal Consiglio comunale, liberando così un seggio che sarà assegnato ai primi dei non eletti della lista Compatti, Oreste Socrate Alagna.

Coppola, invece, ha scavalcato al fotofinish Piergiorgio Giacalone, fino ad ieri sera dato per assessore.

Resta da capire se contestualmente alle nomine verrà sciolto anche l'ultimo nodo rimasto aperto, quello del vicesindaco, figura che la città attende ormai dall'insediamento della nuova amministrazione.

Con queste nomine la sindaca chiude una delle partite politiche più delicate del dopo elezioni. Le lunghe trattative per gli equilibri interni alla maggioranza avevano infatti attirato numerose critiche da parte delle opposizioni, che nelle scorse settimane avevano più volte denunciato i ritardi nel completamento della Giunta e nell'assegnazione delle deleghe.

Da questa mattina, salvo sorprese dell'ultima ora, l'esecutivo comunale sarà finalmente al completo. Da quel momento, però, il tempo della trattativa lascerà definitivamente spazio a quello dell'azione amministrativa.



