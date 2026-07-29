Marsala, maturandi del Classico si ritovano dopo 30 anni

29/07/2026 20:01:00

Si sono ritrovati a distanza di trent’anni dagli esami di maturità gli ex alunni della III D del Liceo Classico "Giovanni XXIII" di Marsala dell'anno scolastico 1996/96. La reunion si è tenuta presso un ristorante del lungomare cittadino.



​Nel corso della serata, gli ex compagni di classe hanno ripercorso gli anni trascorsi tra i banchi di scuola, ricordando in modo particolare le ore dedicate alle versioni di latino e di greco, gli aneddoti dell'epoca, il preside Aldo Ruggieri e i professori, considerati punti di riferimento non solo sul piano didattico ma anche umano. Tra i momenti rievocati anche la gita scolastica a Madrid e Toledo.



​Un passaggio toccante dell'incontro è stato dedicato alla memoria della compagna Diana Alagna, stimata avvocata scomparsa prematuramente anni fa, ricordata con affetto da tutti i presenti.

​A comporre la III D: Gisella Alagna, Arianna Anselmi, Enza Barraco, Danila Bonafede, Giovanna Bonanno, Ida Caldarella, Emanuela Colletta, Giovanni Di Dia, Rosanna Gambina, Romina Grillo, Daniele Ienna, Marisa Laudicina, Florinda Licari, Rossella Marino, Domenica Montalto, Anna Paola Nocitra, Gabriella Paladino, Daniela Pizzo, Emanuela Saladino, Diego Salerno, Loredana Salerno, Serena Sammartano, Anna Maria Sciacca, Giulia Spanò, Laura Tumbarello, Alessia Valenti e Tiziana Vultaggio.

​La conviviale si è conclusa con la promessa di organizzare a breve un nuovo incontro.



