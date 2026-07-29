Meteo Sicilia, ancora allerta gialla: temporali e instabilità, poi torna il caldo

29/07/2026 08:02:00

La Sicilia resta alle prese con una fase di tempo instabile. Anche per oggi la Protezione Civile conferma l’allerta gialla su gran parte dell’Isola per rischio temporali e possibili criticità idrogeologiche.

Il quadro meteo sarà variabile: cieli spesso nuvolosi, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone centro-occidentali. I fenomeni potranno essere localmente intensi ma di breve durata, con possibili raffiche di vento e qualche episodio di grandine.

Le aree sotto osservazione sono ampie: dal Trapanese al Palermitano, passando per il versante tirrenico e le zone interne. Più stabile invece sul settore orientale, tra Catanese e Messinese, dove il rischio di pioggia resta più basso.

Temperature più basse, clima più “normale”

Dopo il caldo delle scorse settimane, le temperature si mantengono su valori più contenuti e in linea con le medie stagionali.

Le massime oscillano tra i 30 e i 31 gradi nelle principali città, con qualche punta fino a 34 a Messina. Clima quindi più sopportabile, anche grazie a una ventilazione debole ma presente.

Migliora nel corso della giornata

Nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata è atteso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e un ritorno del sole su gran parte della regione.

I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, contribuendo a stabilizzare lentamente l’atmosfera.

La tendenza: pausa finita, torna il caldo

Questa fase più instabile è agli sgoccioli. Già da giovedì il tempo sarà in prevalenza stabile, con solo qualche disturbo nelle aree interne.

Da venerdì, invece, l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, riportando sole pieno e temperature in aumento. Il primo weekend di agosto si preannuncia quindi nuovamente caldo, con valori fino a 33-37 gradi nelle zone interne.



