Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
29/07/2026 10:42:00

Da Trapani a Roma, "Rosso Corallo" tra le eccellenze degli 80 anni della CNA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785314733-0-da-trapani-a-roma-rosso-corallo-tra-le-eccellenze-degli-80-anni-della-cna.jpg

C'è anche un'impresa trapanese tra le 44 realtà simbolo scelte dalla CNA nazionale per raccontare ottant'anni di artigianato italiano. Si tratta di "Rosso Corallo", storica azienda fondata nel 1921 e oggi guidata da Rosadea Fiorenza,  inserita nella video-mostra "Ottant'anni di imprese, persone e territori", allestita nella sede nazionale della Confederazione, a Roma.

L'esposizione celebra le aziende che hanno attraversato generazioni, crisi economiche e trasformazioni del Paese, mantenendo vivo il patrimonio del Made in Italy. 

 

Per Trapani si tratta di un riconoscimento che va oltre la singola impresa. "Rosso Corallo" rappresenta infatti una delle ultime testimonianze di una tradizione artigianale che ha reso la città famosa nel mondo. La lavorazione del corallo trapanese, sviluppatasi tra il Cinquecento e il Settecento grazie all'abbondanza dei banchi di corallo nel Canale di Sicilia, ha dato vita a una scuola artistica unica, capace di realizzare gioielli, oggetti sacri e capolavori oggi custoditi soprattutto al Museo regionale "Agostino Pepoli". Oggi quella tradizione sopravvive grazie a poche botteghe specializzate che continuano a tramandare tecniche e saperi antichi. 

 

La CNA Trapani accoglie con soddisfazione la scelta della Confederazione nazionale.

"Siamo orgogliosi che la CNA nazionale abbia selezionato la storia di un'impresa del nostro territorio associata a CNA Trapani – dichiarano il presidente Giuseppe Orlando e il segretario Francesco Cicala – per raccontare realtà capaci di attraversare generazioni e cambiamenti, mantenendo vivo il valore del saper fare italiano".

Per i vertici provinciali dell'associazione, quella di Rosso Corallo è "una storia fatta di artigianalità, tradizione, continuità generazionale e profondo legame con il territorio", caratteristiche che incarnano pienamente i valori dell'artigianato italiano.

 

La video-mostra, inaugurata in occasione dell'80° anniversario della CNA, raccoglie le testimonianze di 44 imprese associate con almeno ottant'anni di attività e resterà visitabile fino alla fine del 2026 nella sede nazionale di Piazza Armellini, oltre che online sul portale della Confederazione. L'obiettivo è raccontare il contributo di imprenditori, artigiani e comunità locali alla crescita economica e sociale dell'Italia e alla costruzione del marchio Made in Italy. 

Per Trapani, la presenza di Rosso Corallo nella mostra rappresenta anche un riconoscimento a un patrimonio identitario che continua a vivere grazie alle imprese capaci di custodire mestieri antichi e trasformarli in eccellenze contemporanee.

 

 









Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...