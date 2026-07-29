Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
29/07/2026 16:01:00

Mazara. Educativa domiciliare, avviso per l’Albo: domande entro il 23 agosto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785315875-0-mazara-educativa-domiciliare-avviso-per-l-albo-domande-entro-il-23-agosto.jpg

Il Distretto Socio Sanitario n. 53 di cui Mazara del Vallo è capofila intende istituire un apposito Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore (ETS) accreditati per l’erogazione del Servizio di Educativa Domiciliare per minori e le loro famiglie con fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali (fondo povertà, fnps, piano di zona, fna, pnrr, poc, pac e pon).

 

Nell'albo pretorio online del portale istituzionale sono stati pubblicati l'avviso per la costituzione dell'Albo distrettuale con indicazione dei requisiti richiesti, il modello di domanda, il patto di accreditamento e documentazione necessaria all'iscrizione.

Gli enti che intendano accreditarsi, iscrivendosi all'albo, dovranno garantire i sotto indicati requisiti specifici minimi:

▪ Disponibilità di Educatori Professionali/Pedagogisti – cat. D2 (1/2 per ciascun nucleo sulla base del monte ore settimanale);

▪ Disponibilità di Assistenti sociali – cat. D2;

▪ Disponibilità di Psicologi – cat. E2;

▪ Disponibilità di operatori Ausiliari – cat. A;

▪ Disponibilità di OSA – cat. B;

 

Per la prima costituzione dell'albo, l’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.mazardelvallo.tp.it  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 23 agosto. Saranno poi aperte ulteriori "finestre temporali" di iscrizione nel periodo compreso tra il primo ed il trenta novembre a partire dal 2027. 

 

Per Avviso, modello di domanda, documentazione ed ulteriori particolari CLICCA QUI



Dai Comuni | 2026-07-29 04:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/a-mazara-sono-stati-premiati-i-cortili-dell-anima-250.jpg

A Mazara sono stati premiati i "Cortili dell'Anima"

Nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso "I Cortili dell'Anima"; iniziativa promossa dalla Pro Loco e dell'Amministrazione comunale con l'obiettivo di...







Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...