Mazara. Educativa domiciliare, avviso per l’Albo: domande entro il 23 agosto

29/07/2026 16:01:00

Il Distretto Socio Sanitario n. 53 di cui Mazara del Vallo è capofila intende istituire un apposito Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore (ETS) accreditati per l’erogazione del Servizio di Educativa Domiciliare per minori e le loro famiglie con fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali (fondo povertà, fnps, piano di zona, fna, pnrr, poc, pac e pon).

Nell'albo pretorio online del portale istituzionale sono stati pubblicati l'avviso per la costituzione dell'Albo distrettuale con indicazione dei requisiti richiesti, il modello di domanda, il patto di accreditamento e documentazione necessaria all'iscrizione.

Gli enti che intendano accreditarsi, iscrivendosi all'albo, dovranno garantire i sotto indicati requisiti specifici minimi:

Disponibilità di Educatori Professionali/Pedagogisti – cat. D2 (1/2 per ciascun nucleo sulla base del monte ore settimanale);

Disponibilità di Assistenti sociali – cat. D2;

Disponibilità di Psicologi – cat. E2;

Disponibilità di operatori Ausiliari – cat. A;

Disponibilità di OSA – cat. B;

Per la prima costituzione dell'albo, l’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.mazardelvallo.tp.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 23 agosto. Saranno poi aperte ulteriori "finestre temporali" di iscrizione nel periodo compreso tra il primo ed il trenta novembre a partire dal 2027.

Per Avviso, modello di domanda, documentazione ed ulteriori particolari CLICCA QUI



