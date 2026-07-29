Marsala, Patti completa la Giunta e nomina Vullo vicesindaco. Grillo: «Buon lavoro, ora servono risultati»

29/07/2026 13:15:00

Dopo quasi due mesi dall'insediamento, la sindaca Andreana Patti ha completato la Giunta municipale di Marsala. Questa mattina sono stati nominati i tre assessori mancanti, portando così a sette i componenti dell'esecutivo comunale.

Entrano a far parte della squadra di governo:

Laura Doro , imprenditrice, classe 1985;

, imprenditrice, classe 1985; Gabriele Di Pietra , docente, classe 1998;

, docente, classe 1998; Flavio Coppola, funzionario dell'Asp, classe 1965.

I tre nuovi assessori hanno prestato giuramento davanti al segretario generale Andrea Giacalone e alla sindaca Patti. Contestualmente, la prima cittadina ha conferito la carica di vicesindaco a Salvatore Vullo, che già faceva parte dell'esecutivo insieme ad Anna Caliò, Enrico La Sala e Daniele Nuccio.

Le deleghe ai nuovi assessori saranno assegnate con un successivo provvedimento.

Con questa nomina si chiude una lunga fase di trattative politiche che aveva caratterizzato le prime settimane della nuova amministrazione e che aveva alimentato le critiche delle opposizioni, le quali avevano più volte sottolineato il ritardo nel completamento della Giunta e nella definizione dell'assetto di governo.

Gli auguri di Massimo Grillo

A poche ore dalla nomina è arrivato anche il commento dell'ex sindaco Massimo Grillo e del Movimento Liberi, che hanno rivolto gli auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione.

Secondo Grillo, la composizione della Giunta presenta una prevalenza di assessori riconducibili all'area moderata e di centrodestra, con la presenza di Anna Caliò e Daniele Nuccio, indicati rispettivamente dal Partito Democratico e dai Verdi, delineando un quadro politico «plurale» che, auspica l'ex sindaco, possa tradursi in «una guida amministrativa concreta, equilibrata e sempre orientata all'interesse della città».

Grillo ha poi evidenziato con soddisfazione la presenza di Laura Doro ed Enrico La Sala, ricordando di averli scelti durante la sua esperienza amministrativa nella cosiddetta "Giunta Young".

«La loro nomina costituisce un segnale importante: investire sulle nuove generazioni è una scelta che rafforza le istituzioni e offre alla città energie positive per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro», afferma l'ex primo cittadino.

Nel documento, Grillo e gli esponenti del Movimento Liberi auspicano inoltre che la nuova amministrazione prosegua i progetti già avviati negli anni precedenti, sostenendo che abbiano contribuito a rendere Marsala «una città moderna ed accogliente».

Il messaggio si conclude con un auspicio rivolto alla nuova squadra di governo: «Adesso occorre essere conseguenziali con una politica capace di unire, decidere e produrre risultati».



