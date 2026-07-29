A Mazara sono stati premiati i "Cortili dell'Anima"
Nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso "I Cortili dell'Anima"; iniziativa promossa dalla Pro Loco e dell'Amministrazione comunale con l'obiettivo di valorizzare la bellezza, la cura e l'identità del centro storico cittadino.
Alla presenza delle assessore comunali Germana Abbagnato e Isidonia Giacalone, la giuria composta dall'architetto Antonia Russo (funzionario del Comune di Mazara del Vallo), architetto Francesca Marrone ( associazione Ciumara bikers) e architetto Maria Grosso (Pro Loco Mazara del Vallo APS) ha assegnato i seguenti riconoscimenti per la dedizione, la creatività e l'amore per il territorio dimostrati da proprietari e residenti che hanno aperto i propri spazi privati:
Premio "Originalità" al cortile "Il Sogno Siciliano" di via XX Settembre.
Premio "Accoglienza" al “Cortile della Fenice" di via Abate Calia.
Attestati di partecipazione e riconoscimenti sono stati conferiti a tutti gli 8 cortili partecipanti.
Il concorso, organizzato dalla Pro Loco Mazara del Vallo con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, rientra nel più ampio quadro delle celebrazioni per la Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia.
"L'ottima riuscita di questa edizione - è stato sottolineato nel corso della cerimonia di premiazione - dimostra quanto la sinergia tra associazioni, amministrazione comunale e cittadini privati sia la chiave vincente per la promozione e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e paesaggistico".
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