Pantelleria, cade sugli scogli e resta bloccato tra le onde: salvato dalla Guardia Costiera

29/07/2026 19:27:00

Momenti di grande tensione nella tarda mattinata di mertedì 28 luglio a Pantelleria, dove un uomo è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera dopo essere rimasto immobilizzato sugli scogli in seguito a una caduta. L'intervento, particolarmente complesso a causa delle condizioni del mare e della conformazione della costa, si è concluso con il trasferimento del ferito in ospedale.

L'allarme a Punta Gattara

L'allarme è scattato intorno alle 12, quando la Sala Operativa della Guardia Costiera di Pantelleria ha ricevuto la segnalazione di un bagnante infortunato nella zona di Punta Gattara. L'uomo era scivolato sugli scogli ed era rimasto bloccato, in balia del moto ondoso e in una situazione di imminente pericolo.

Immediatamente sono stati mobilitati la motovedetta SAR CP 330, già impegnata in attività di vigilanza nelle vicinanze, e il battello costiero GC B110.

Il recupero reso difficile dal mare

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno fornito supporto dalle alture sovrastanti la scogliera.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate. Il recupero era infatti possibile soltanto via mare, mentre le condizioni meteomarine erano rese difficili da un forte vento di maestrale, onde di circa un metro e mezzo e una intensa risacca contro gli scogli. A complicare ulteriormente l'intervento anche i bassi fondali e gli scogli affioranti presenti nell'area.

Per raggiungere il ferito, il battello della Guardia Costiera si è avvicinato il più possibile alla costa. Un militare ha quindi raggiunto l'uomo e, insieme ai Vigili del Fuoco, lo ha immobilizzato su una barella rigida galleggiante.

Successivamente la barella è stata trasferita sul battello e poi trasbordata sulla motovedetta CP 330, ritenuta il mezzo più sicuro per il rientro in porto.

Trasferito in ospedale

Il ferito è stato sbarcato intorno alle 13.20 al molo Wojtyla del porto di Pantelleria, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito in ospedale.

L'appello della Guardia Costiera

La Guardia Costiera sottolinea come il buon esito dell'operazione sia stato possibile grazie alla collaborazione tra gli equipaggi e i Vigili del Fuoco, che hanno operato in stretta sinergia nonostante le difficili condizioni ambientali.

L'occasione è servita anche per rinnovare l'invito alla prudenza, raccomandando a chi frequenta il mare di verificare sempre le condizioni meteomarine prima di avventurarsi lungo le scogliere. In caso di emergenza restano attivi il numero 1530 della Guardia Costiera e il 112, Numero Unico per le Emergenze.



