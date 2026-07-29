Alcamo, domani i funerali di Aurora Valenti. Questa sera un momento di preghiera

29/07/2026 11:46:00

Alcamo si prepara a dare l’ultimo saluto ad Aurora Valenti, la giovane di 22 anni morta il 24 luglio all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dopo la drammatica caduta avvenuta all’interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 30 luglio, alle ore 16, nella parrocchia Gesù Cristo Redentore di Alcamo.

Questa sera la veglia in parrocchia

La salma della giovane allieva della Guardia di Finanza viene accolta oggi, mercoledì 29 luglio, nella stessa parrocchia. Questa sera, alle ore 20, la comunità si riunirà per un momento di preghiera, stringendosi attorno ai familiari di Aurora.

La sua morte ha profondamente colpito Alcamo e l’intero Corpo della Guardia di Finanza. Aurora frequentava il primo anno della Scuola Ispettori di Coppito e, soltanto pochi giorni prima della tragedia, aveva ricevuto le tradizionali “fiamme”, simbolo dell’ingresso ufficiale nel percorso formativo degli allievi marescialli.

Il dolore di un’intera comunità

In questi giorni sono stati numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Il sindaco Domenico Surdi, l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Saverio Messana e tutti i consiglieri comunali hanno espresso vicinanza ai familiari per la prematura scomparsa della giovane.

Domani pomeriggio Alcamo si fermerà per salutare Aurora, una ragazza di appena 22 anni che aveva scelto di servire lo Stato e che lascia un vuoto enorme tra i suoi cari, gli amici e i compagni di corso.



