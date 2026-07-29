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Cronaca
29/07/2026 07:02:00

29 Luglio: Mancini ct, meno nati, terremoto in Giappone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785301530-0-29-luglio-mancini-ct-meno-nati-terremoto-in-giappone.jpg

E' il 29 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Malagò ha infine nominato Roberto Mancini nuovo allenatore della Nazionale, affiancandogli Claudio Ranieri come direttore tecnico (e in Francia, da ieri il nuovo ct dei Bleus è Zidane)
• Una nuova ricerca rileva che nel 2025 in Italia il saldo naturale tra nascite e morti è stato negativo (-297 mila persone) e che il 62,2 per cento delle persone che non avrà figli dichiara di avervi rinunciato per i pochi soldi
• A Orange, in Francia, la polizia ha rinvenuto i resti di cinque neonati chiusi in scatole di cartone nella casa di un’apparente normale famigliola
• In Giappone c’è stato un terremoto di magnitudo 7.1. Ci sono almeno 30 mila sfollati, 13 morti, decine di dispersi 
• In provincia di Siracusa un bracciante è morto mentre lavorava in una serra di pomodori. Ha avuto un infarto, forse per il caldo
• Oggi in Italia inizia la quarta ondata di alte temperature, anche oltre i 40 gradi. Durerà forse fino a Ferragosto
• In Libia i manifestanti hanno assaltato l’impianto di trasformazione del gas naturale di Mellitah, partecipato anche dall’italiana Eni. Li ha fermati l’esercito (e non ci sono conseguenze sulle forniture italiane)
• Ieri a Washington sono arrivati prima Zelens’kyj e poi Netanyahu, per incontrare Trump. La Casa Bianca ha definito entrambi gli incontri «positivi e costruttivi». È stato annunciato che prossimamente si produrranno droni militari negli Usa
• L’Oman ha proposto che per transitare nello stretto di Hormuz si paghi un contributo «volontario»
• Gira un video attribuito all’Iran, creato con l’Ai, che si intitola Dove uccidere Melania: mostra l’ubicazione dei negozi dove la First Lady fa shopping a New York
• In Florida ieri sono state eseguite ben due condanne a morte in un giorno, entrmabe con un’iniezione letale, una su un ottantenne
• Sam Altman, ceo di OpenAi, ha detto che con l’Ai lavoreremo di più, e non di meno come si va di solito ripetendo, perché «vogliamo sempre di più»
• A Medjugorie la statua della Madonna è stata profanata. Un polacco, che in passato era diventato quasi famoso per la sua storia di conversione, l’ha ricoperta di scritte tipo «diavolo con la gonna»
• Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari per chiudere circa 76 mila richieste di risarcimento per gli effetti cancerogeni del suo talco 
• A Montichiari e Calcinato, nel bresciano, il sindaco ha vietato il transito nelle aree dove è stato avvistato un varano di venti chili
• Un euro su cinque di agevolazioni del Superbonus è stato speso in Lombardia, si legge in una relazione dell’Enea
• Sembra che la gara per l’ex Ilva di Taranto sia da rifare. Intanto, i sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero
• Apple ha superato i 5 mila miliardi di dollari di capitalizzazione in Borsa (perciò ora vale più di Nvidia)
• La Bce ha autorizzato la nascita della banca Bcc dell’Isola di Sardegna
• È stato abbattuto l’ultimo diaframma di roccia che divideva i tratti austriaci e italiani del tunnel del Brennero, in costruzione
• Mattarella è stato in visita istituzionale a Pantelleria e ha detto che potrebbe tornarci per una vacanza

 


• Il sito del ministero della Giustizia ospiterà un giornale dove, tra le altre cose, il ministro Nordio risponderà alle domande dei lettori
• Del Vecchio Junior, denunciato per sottrazione di minore, ha riconsegnato sua figlia di un anno alla madre
• La nuova conduttrice di Chi l’ha visto? sarà Raffaella Griggi, 53 anni, finora inviata della trasmissione
• Totti e Ilary hanno finalizzato il divorzio 
• A Gardaland c’è stato un incendio, subito domato, nell’area “Far West”
• La Fifa starebbe valutando la vendita di una quota di circa 20 miliardi a investitori privati 
• Sono morti il vignaiolo Emidio Pepe (94 anni) e l’artista afroamericana Betye Saar (100)

Titoli
Corriere della sera: Lite sui fondi per la difesa
la Repubblica: Il riarmo spacca i due poli
La Stampa: Difesa, strappo nel governo
Il Sole 24 Ore: Superbonus, un euro su due al Nord
Il Messaggero: Questa è l’Italia di Malagò
Il Giornale: Il proclama di guerra dei No Tav
Avvenire: L’industria perduta
Qn: Prestiti europei per le armi / L’Italia prenota 14,9 miliardi
Il Fatto: Sparite in Ucraina 800mila / armi: la mafia compra droni
Libero: Liberi tutti
Leggo: L’Italia riparte da Mancini
La Verità: In Europa 80.000 islamici radicalizzati
Il Mattino: Netanyahu va / alla casa Bianca / «Siamo allineati»
il manifesto: Rituale / di guerra
il Quotidiano del Sud: Difesa, tensione nel governo
Domani: Niente benzina, ma sì al riarmo / Sui soldi Ue la destra è spaccata



Cronaca | 2026-07-28 15:35:00
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Marsala, a fuoco centralina ... e rifiuti

Un angolo trasformato da tempo in una piccola discarica abusiva. Poi le fiamme, una centralina della telefonia danneggiata e una parte del centro di Marsala rimasta senza linea telefonica, senza internet e, per alcune ore, anche senza energia...

Cronaca | 2026-07-29 07:02:00
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