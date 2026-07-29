29 Luglio: Mancini ct, meno nati, terremoto in Giappone
E' il 29 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Malagò ha infine nominato Roberto Mancini nuovo allenatore della Nazionale, affiancandogli Claudio Ranieri come direttore tecnico (e in Francia, da ieri il nuovo ct dei Bleus è Zidane) • Una nuova ricerca rileva che nel 2025 in Italia il saldo naturale tra nascite e morti è stato negativo (-297 mila persone) e che il 62,2 per cento delle persone che non avrà figli dichiara di avervi rinunciato per i pochi soldi • A Orange, in Francia, la polizia ha rinvenuto i resti di cinque neonati chiusi in scatole di cartone nella casa di un’apparente normale famigliola • In Giappone c’è stato un terremoto di magnitudo 7.1. Ci sono almeno 30 mila sfollati, 13 morti, decine di dispersi • In provincia di Siracusa un bracciante è morto mentre lavorava in una serra di pomodori. Ha avuto un infarto, forse per il caldo • Oggi in Italia inizia la quarta ondata di alte temperature, anche oltre i 40 gradi. Durerà forse fino a Ferragosto • In Libia i manifestanti hanno assaltato l’impianto di trasformazione del gas naturale di Mellitah, partecipato anche dall’italiana Eni. Li ha fermati l’esercito (e non ci sono conseguenze sulle forniture italiane) • Ieri a Washington sono arrivati prima Zelens’kyj e poi Netanyahu, per incontrare Trump. La Casa Bianca ha definito entrambi gli incontri «positivi e costruttivi». È stato annunciato che prossimamente si produrranno droni militari negli Usa • L’Oman ha proposto che per transitare nello stretto di Hormuz si paghi un contributo «volontario» • Gira un video attribuito all’Iran, creato con l’Ai, che si intitola Dove uccidere Melania: mostra l’ubicazione dei negozi dove la First Lady fa shopping a New York • In Florida ieri sono state eseguite ben due condanne a morte in un giorno, entrmabe con un’iniezione letale, una su un ottantenne • Sam Altman, ceo di OpenAi, ha detto che con l’Ai lavoreremo di più, e non di meno come si va di solito ripetendo, perché «vogliamo sempre di più» • A Medjugorie la statua della Madonna è stata profanata. Un polacco, che in passato era diventato quasi famoso per la sua storia di conversione, l’ha ricoperta di scritte tipo «diavolo con la gonna» • Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari per chiudere circa 76 mila richieste di risarcimento per gli effetti cancerogeni del suo talco • A Montichiari e Calcinato, nel bresciano, il sindaco ha vietato il transito nelle aree dove è stato avvistato un varano di venti chili • Un euro su cinque di agevolazioni del Superbonus è stato speso in Lombardia, si legge in una relazione dell’Enea • Sembra che la gara per l’ex Ilva di Taranto sia da rifare. Intanto, i sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero • Apple ha superato i 5 mila miliardi di dollari di capitalizzazione in Borsa (perciò ora vale più di Nvidia) • La Bce ha autorizzato la nascita della banca Bcc dell’Isola di Sardegna • È stato abbattuto l’ultimo diaframma di roccia che divideva i tratti austriaci e italiani del tunnel del Brennero, in costruzione • Mattarella è stato in visita istituzionale a Pantelleria e ha detto che potrebbe tornarci per una vacanza
• Il sito del ministero della Giustizia ospiterà un giornale dove, tra le altre cose, il ministro Nordio risponderà alle domande dei lettori • Del Vecchio Junior, denunciato per sottrazione di minore, ha riconsegnato sua figlia di un anno alla madre • La nuova conduttrice di Chi l’ha visto? sarà Raffaella Griggi, 53 anni, finora inviata della trasmissione • Totti e Ilary hanno finalizzato il divorzio • A Gardaland c’è stato un incendio, subito domato, nell’area “Far West” • La Fifa starebbe valutando la vendita di una quota di circa 20 miliardi a investitori privati • Sono morti il vignaiolo Emidio Pepe (94 anni) e l’artista afroamericana Betye Saar (100)
Titoli Corriere della sera: Lite sui fondi per la difesa la Repubblica: Il riarmo spacca i due poli La Stampa: Difesa, strappo nel governo Il Sole 24 Ore: Superbonus, un euro su due al Nord Il Messaggero: Questa è l’Italia di Malagò Il Giornale: Il proclama di guerra dei No Tav Avvenire: L’industria perduta Qn: Prestiti europei per le armi / L’Italia prenota 14,9 miliardi Il Fatto: Sparite in Ucraina 800mila / armi: la mafia compra droni Libero: Liberi tutti Leggo: L’Italia riparte da Mancini La Verità: In Europa 80.000 islamici radicalizzati Il Mattino: Netanyahu va / alla casa Bianca / «Siamo allineati» il manifesto: Rituale / di guerra il Quotidiano del Sud: Difesa, tensione nel governo Domani: Niente benzina, ma sì al riarmo / Sui soldi Ue la destra è spaccata
Un volo da Palermo o Catania verso New York o Miami non è più un lusso e tutti possono permettersi di raggiungere gli Stati Uniti. Ricongiungimenti con parenti emigrati decenni fa, viaggi di nozze e vacanze...
Un angolo trasformato da tempo in una piccola discarica abusiva. Poi le fiamme, una centralina della telefonia danneggiata e una parte del centro di Marsala rimasta senza linea telefonica, senza internet e, per alcune ore, anche senza energia...
Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo, purtroppo, a un continuo incremento relativo ai costi sostenuti dalle famiglie per i consumi di gas. Se da un lato la situazione geopolitica ormai fortemente instabile e in continuo...
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