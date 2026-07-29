Erice, la Settimana Barocca apre con Oszanca e Bonizzoni

29/07/2026 15:30:00

Prende il via giovedì 30 luglio la trentesima edizione del Festival Internazionale di Musica Antica di Erice. Il concerto inaugurale è in programma alle 19 all’Auditorium del Museo “Antonio Cordici”.

Sul palco saliranno Agnieszka Oszanca al violoncello e Fabio Bonizzoni al clavicembalo. Il programma è dedicato alla nascita del violoncello come voce solista e virtuosa.

Il concerto inaugurale

L’appuntamento, intitolato “Violoncellisti visionari. La nascita di una voce virtuosa”, apre la Settimana Barocca, in programma a Erice dal 30 luglio al 5 agosto.

Il concerto mette al centro il percorso che ha portato il violoncello ad affrancarsi dal semplice ruolo di accompagnamento, conquistando uno spazio autonomo nella musica antica.

A interpretare il repertorio saranno Agnieszka Oszanca, violoncellista, e Fabio Bonizzoni, clavicembalista e musicista specializzato nell’esecuzione della musica barocca.

Biglietti e promozione per la funivia

Il biglietto intero costa 7 euro, mentre il ridotto è di 5 euro. Informazioni e prevendita sono disponibili online sul sito della Mema Mediterranean Music Association.

Per il pubblico è prevista anche la promozione “Funifestival”. Presentando al botteghino di Funierice il biglietto del concerto della stessa giornata, sarà possibile acquistare il viaggio in funivia al prezzo di 2,50 euro per la sola andata e di 4 euro per andata e ritorno.

Organizzazione e partner

Il Festival Internazionale di Musica Antica è organizzato dalla Mema Mediterranean Music Association e dall’Orchestra Barocca Siciliana Aps.

I partner istituzionali sono il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Erice. Main partner della manifestazione è l’Aeroporto di Trapani.

Il concerto di giovedì 30 luglio inaugura il calendario della trentesima edizione, che proseguirà fino al 5 agosto con gli altri appuntamenti della Settimana Barocca.



