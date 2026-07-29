Egadi Euphorìa, a Marettimo il concerto candlelight “Lux Animae”

29/07/2026 12:42:00

L’Oratorio di Marettimo spegne le luci artificiali e si prepara ad accogliere un concerto illuminato da centinaia di candele.

Venerdì 31 luglio, alle 21.30, arriva sull’isola “Lux Animae – Musiche Candlelight”, uno degli appuntamenti della rassegna estiva “Egadi Euphorìa”.

Sul palco un quartetto d’archi formato da Marco Badami, Gianni Burriesci, Manuel Burriesci e Ceo Toscano. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Un concerto illuminato dalle candele

Per una sera l’Oratorio cambierà volto. Niente fari né illuminazione tradizionale: lo spazio sarà rischiarato soltanto dalla luce delle candele.

Il concerto unirà la musica da camera all’atmosfera raccolta del luogo, con un allestimento pensato per avvicinare il pubblico all’esecuzione e agli interpreti.

“Lux Animae” rappresenta una delle tappe più attese del cartellone di “Egadi Euphorìa”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco Isole Egadi con il patrocinio del Comune di Favignana.

Il quartetto d’archi protagonista della serata

A esibirsi saranno Marco Badami e Gianni Burriesci ai violini, Manuel Burriesci alla viola e Ceo Toscano al violoncello.

Il quartetto accompagnerà il pubblico in un percorso musicale costruito attorno al suono degli archi e al formato Candlelight, ormai riconoscibile per i concerti realizzati in spazi raccolti e illuminati a lume di candela.

L’appuntamento di Marettimo arriva dopo i primi eventi della stagione, che hanno coinvolto residenti e turisti presenti nell’arcipelago.

Peralta: «Un dialogo tra le Egadi e la cultura»

Soddisfatto il direttore artistico della rassegna, Filippo Peralta, che sottolinea la risposta ottenuta dalla manifestazione nelle sue prime tappe.

«Siamo profondamente orgogliosi della risposta e del calore che il pubblico ha riservato a “Egadi Euphorìa” fin dalle primissime battute», dichiara Peralta.

«Il nostro obiettivo era creare un dialogo armonioso tra le bellezze paesaggistiche delle Egadi e l’alto valore delle proposte culturali, e i successi dei primi appuntamenti ci confermano che siamo sulla strada giusta. Con “Lux Animae” a Marettimo vogliamo regalare un momento di pura magia, dove la grande musica e la luce delle candele si fondono nel cuore dell’isola per toccare le corde più intime dell’anima di chi ascolta».

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Il concerto inizierà venerdì 31 luglio alle 21.30, all’interno dell’Oratorio di Marettimo.

L’ingresso sarà libero e gratuito, ma limitato alla disponibilità dei posti. Per partecipare non è prevista alcuna prenotazione: sarà quindi necessario arrivare in tempo, prima che l’Oratorio raggiunga la capienza massima.



