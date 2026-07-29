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Cittadinanza
29/07/2026 17:19:00

Alcamo, l'Ulepe allarga la rete per il reinserimento. Nuovi accordi con il Terzo Settore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785338519-0-alcamo-l-ulepe-allarga-la-rete-per-il-reinserimento-nuovi-accordi-con-il-terzo-settore.jpg

La giustizia passa anche dall'inclusione sociale. È con questo obiettivo che l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Trapani ha rafforzato la propria rete territoriale ad Alcamo, sottoscrivendo nuovi accordi con due enti del Terzo Settore per offrire ulteriori opportunità di reinserimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

 

La firma del Protocollo per l'inclusione sociale e dell'Accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa è avvenuta nella sede dei Servizi Sociali del Comune di Alcamo. 

A sottoscrivere gli atti sono stati la direttrice dell'ULEPE, Rosanna Provenzano, e i rappresentanti dell'IPAB Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro e dell'associazione Un'Anima Mille Zampe, alla presenza dell'assessore ai Servizi sociali Baldassare Mancuso e del dirigente del settore Marco Conigliaro.

 

Gli accordi consentiranno alle persone in esecuzione penale esterna di svolgere attività di volontariato e percorsi di inclusione in realtà impegnate nell'assistenza ai minori e alle persone fragili e nella tutela degli animali, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale e la responsabilizzazione attraverso esperienze concrete a beneficio della collettività.

 

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato dall'ULEPE e dal Comune di Alcamo per sviluppare una vera "giustizia di comunità". 

Proprio nei locali dei Servizi Sociali è infatti operativo lo Sportello di Prossimità dell'ULEPE, nato per avvicinare i servizi dell'esecuzione penale esterna ai cittadini e creare un collegamento stabile tra magistratura, servizi sociali, sanità e Terzo Settore. 

Un progetto già avviato con il protocollo firmato tra Comune e ULEPE e che oggi si arricchisce di nuovi partner territoriali.

Il rafforzamento della rete locale si inserisce nel più ampio processo di riforma della giustizia che punta a valorizzare le misure alternative alla detenzione e la giustizia riparativa, favorendo percorsi di pubblica utilità e inclusione sociale per ridurre il rischio di recidiva. 

 

Per il Comune guidato dal sindaco Domenico Surdi, la collaborazione con l'ULEPE rappresenta un investimento sulla coesione sociale del territorio. 

I referenti dell'iniziativa saranno la dottoressa Maria Gallo per l'ULEPE e la dottoressa Maria Elena Palmeri per il Comune di Alcamo, chiamate a coordinare le attività e a sviluppare ulteriori sinergie con il mondo del volontariato.









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