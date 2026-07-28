San Vito Jazz 2026, cinque serate di musica nel Giardino di Palazzo La Porta

28/07/2026 16:31:00

Dal 1 al 5 settembre 2026 torna San Vito Jazz, la rassegna organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo che propone cinque serate consecutive dedicate al jazz contemporaneo, alle contaminazioni musicali e alla tradizione internazionale.

I concerti si svolgeranno nel Giardino di Palazzo La Porta, in via Savoia 167, nel centro del paese. La direzione artistica è affidata a Dario Peraino.

Ad aprire la manifestazione, martedì 1 settembre, sarà Barbara Casini, cantante, chitarrista e compositrice conosciuta per il suo lavoro tra jazz, musica brasiliana e canzone d’autore.

Mercoledì 2 settembre salirà sul palco Francesco Cafiso con lo Special Quartet. Il sassofonista siciliano, protagonista fin da giovanissimo della scena jazz internazionale, proporrà una formazione creata appositamente per la rassegna.

Giovedì 3 settembre sarà la volta del Dario Carnovale Trio. Il pianista e compositore siciliano porterà a San Vito Lo Capo un repertorio nel quale improvvisazione, energia e passaggi più intimi si incontrano nel linguaggio del jazz contemporaneo.

Venerdì 4 settembre il protagonista sarà Eddie Gomez con il suo Italian Trio. Il contrabbassista statunitense è conosciuto in tutto il mondo anche per la lunga collaborazione con il pianista Bill Evans.

La chiusura, sabato 5 settembre, sarà affidata alla cantante Jerusa Barros e alla sua band, con una serata tra jazz, vocalità e ritmi internazionali.

La posizione centrale del Giardino di Palazzo La Porta permette di raggiungere facilmente la zona pedonale, la spiaggia e i principali locali di San Vito Lo Capo. Chi arriva in automobile può consultare la guida su dove parcheggiare a San Vito Lo Capo.

La manifestazione può essere anche l’occasione per trascorrere qualche giorno nella località balneare. Per cercare una sistemazione è disponibile la pagina dedicata ai B&B a San Vito Lo Capo.

Prima o dopo i concerti è inoltre possibile consultare la selezione dei ristoranti a San Vito Lo Capo.



