Se ne sono andati: Rosa Maria De Santo (71), Vincenzo Di Gaetano (61)

28/07/2026 08:16:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Rosa Maria De Santo, di 71 anni.

È deceduta il 27 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti le hanno voluto bene.

La camera ardente è stata allestita presso l'Ospedale Civico di Palermo.

I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Salemi.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ad Alcamo, Vincenzo Di Gaetano, di 61 anni.

È tornato alla Casa del Padre il 27 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene.

I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Sant'Oliva ad Alcamo.