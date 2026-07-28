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Se ne sono andati

Se ne sono andati
28/07/2026 08:16:00

Se ne sono andati: Rosa Maria De Santo (71), Vincenzo Di Gaetano (61)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/se-ne-sono-andati-rosa-maria-de-santo-71-vincenzo-di-gaetano-61-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Rosa Maria De Santo, di 71 anni.

È deceduta il 27 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti le hanno voluto bene.

La camera ardente è stata allestita presso l'Ospedale Civico di Palermo.

I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Salemi.

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ad Alcamo,  Vincenzo Di Gaetano, di 61 anni.

È tornato alla Casa del Padre il 27 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene.

 

I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Sant'Oliva ad Alcamo.

 

 


Se ne sono andati | 2026-07-27 11:39:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/petrosino-addio-a-grazia-antonina-maria-fazio-250.jpg

Petrosino, addio a Grazia Antonina Maria Fazio

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Grazia Antonina Maria Fazio, di 63 anni. Nata il 25 luglio 1963, è deceduta il 26 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti le hanno voluto bene. La salma...