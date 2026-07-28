Se ne sono andati: Rosa Maria De Santo (71), Vincenzo Di Gaetano (61)

Un volo da Palermo o Catania verso New York o Miami non è più un lusso e tutti possono permettersi di raggiungere gli Stati Uniti. Ricongiungimenti con parenti emigrati decenni fa, viaggi di nozze e vacanze...
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Grazia Antonina Maria Fazio, di 63 anni. Nata il 25 luglio 1963, è deceduta il 26 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti le hanno voluto bene. La salma...
Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo, purtroppo, a un continuo incremento relativo ai costi sostenuti dalle famiglie per i consumi di gas. Se da un lato la situazione geopolitica ormai fortemente instabile e in continuo...
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Rosa Maria De Santo, di 71 anni.È deceduta il 27 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti le hanno voluto bene.La camera ardente è stata allestita presso...