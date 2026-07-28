Marsala. Oggi la maggioranza si riunisce. Ecco chi potrebbe fare l'assessore

28/07/2026 12:19:00

Si terrà questa sera una riunione di maggioranza che sostiene la sindaca di Marsala, Andreana Patti.

Due assenti, Rino Passalacqua e Linda Licari, per impegni già presi da tempo.

Essenzialmente la riunione di maggioranza dovrebbe servire a presentare i nuovi tre assessori, che domani, giornata di consiglio comunale, potrebbero già essere indicati per completare la squadra di governo cittadino.

I nomi

Una donna sarà la scelta fatta da Michele Gandolfo, si tratta di una figura tecnica. Mentre gli altri due nomi in campo sono Gabriele Di Pietra, della lista Compatti, che lascerà lo spazio in Consiglio comunale a Oreste Alagna, primo dei non eletti.

Mentre per ProgettiAmo è pronto a assumere responsabilità di governo cittadino Piergiorgio Giacalone, che lascerebbe il seggio in Aula a Flavio Coppola.

Entrambi i nomi non hanno alcuna garanzia di potere governare cinque anni con la sindaca, troppe variabili e ovviamente la squadra deve funzionare.

Le pressioni degli ultimi giorni da parte dell’opposizione e anche da una parte di maggioranza, che ha evidenziato come non sia più proseguibile un mandato senza squadra completa, ha fatto accelerare la sindaca.

Queste le opzioni in campo, la riunione di stasera o cristallizzerà le ambizioni di molti ovvero si ricomincerà il giro delle interlocuzioni.



