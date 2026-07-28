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Politica
28/07/2026 09:59:00

“Dove Nasci Conta”, a Mazara il dibattito  del PD sulle opportunità per i giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785225871-0-dove-nasci-conta-a-mazara-il-dibattito-del-pd-sulle-opportunita-per-i-giovani.jpg

Lavoro, formazione e diritto a restare saranno al centro dell’incontro in programma giovedì 30 luglio, alle 18:30, al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo.

Arriva in città “Dove Nasci Conta”, la campagna promossa dal Partito Democratico Sicilia e dai Giovani Democratici Siciliani per raccogliere esperienze e proposte delle nuove generazioni. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Quella di Mazara sarà la ventunesima tappa del percorso regionale, come indicato nei canali ufficiali del Pd Sicilia e dei Giovani Democratici. 

Il diritto a restare in Sicilia

Il confronto partirà da una questione ormai strutturale: la possibilità, per i giovani siciliani, di costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare l’Isola.

Durante l’incontro si parlerà di occupazione, formazione, qualità della vita e sviluppo dei territori. L’invito è rivolto non soltanto agli iscritti e ai militanti, ma anche a studenti, lavoratori, associazioni e cittadini interessati a intervenire nel dibattito.

Gli interventi al Teatro Garibaldi

La serata si aprirà con i saluti di Giacomo Mauro, segretario del Partito Democratico di Mazara del Vallo, e del sindaco Salvatore Quinci.

L’introduzione alla campagna sarà affidata a Benedetta Bianco, componente della Direzione regionale dei Giovani Democratici.

Interverranno poi Riccardo Patti, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Trapani, Valeria Battaglia, segretaria provinciale del Pd, e il deputato regionale Dario Safina, componente del gruppo democratico all’Assemblea regionale siciliana. Le conclusioni saranno affidate all’europarlamentare del Partito Democratico Giuseppe Lupo. A moderare l’incontro sarà Pietro Lombardo dei Giovani Democratici di Mazara. 



Politica | 2026-07-27 22:06:00
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