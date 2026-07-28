Sicilia, temporali e allerta gialla. Da venerdì torna il caldo

28/07/2026 08:00:00

Giornata instabile su tutta la Sicilia, con un cambio di scenario netto rispetto ai giorni scorsi. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico: attesi rovesci anche intensi, accompagnati da vento forte, grandinate e attività elettrica.

Fin dal mattino i primi fenomeni interesseranno soprattutto la Sicilia occidentale, tra Trapanese e Palermitano, ma sarà nel pomeriggio che l’instabilità entrerà nel vivo. Temporali sparsi coinvolgeranno gran parte delle aree interne centro-occidentali, con possibili sconfinamenti verso la costa tirrenica.

Il tempo resta molto variabile: piogge improvvise in alcune zone e condizioni più asciutte a poca distanza, in un classico schema “a macchia di leopardo”.

Mercoledì e giovedì: ancora instabilità

La fase instabile proseguirà anche nei prossimi giorni.

Mercoledì 29 luglio: nuovi rovesci e temporali nel pomeriggio su gran parte del settore centro-occidentale, con coinvolgimento del Palermitano e parte del litorale meridionale. Più stabile invece sul versante orientale.

nuovi rovesci e temporali nel pomeriggio su gran parte del settore centro-occidentale, con coinvolgimento del Palermitano e parte del litorale meridionale. Più stabile invece sul versante orientale. Giovedì 30 luglio: ancora qualche disturbo pomeridiano nelle aree interne, ma con il sole che tornerà a prevalere su gran parte della regione.

Le temperature si mantengono su valori più contenuti rispetto ai giorni scorsi, in linea con le medie stagionali.

Poi cambia tutto: torna l’anticiclone africano

Questa fase perturbata, però, ha i giorni contati. Già da venerdì l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, riportando tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia.

Le temperature torneranno a salire rapidamente, con massime fino a 33-37 gradi nelle zone interne e caldo in aumento anche sulle coste.

Il primo weekend di agosto si preannuncia quindi stabile e molto caldo, con una nuova ondata di calore pronta a investire l’Isola.



