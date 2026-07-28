“Togliere le panchine di Porta Mazara? Un messaggio sbagliato”

Egregio Direttore,
non vivo a Marsala da oltre vent’anni, ma sapere, appena arrivato, che un’amministrazione di sinistra rimuove le panchine per impedire agli extracomunitari di sedersi mi ha profondamente colpito.
Vengo da un’esperienza diversa: quella del sindaco Giorgio Gori che, appena insediato, ha rimosso le barriere dai sedili che impedivano alle persone di sdraiarsi.
Sui fatti di Porta Mazara, un’amministrazione di sinistra dovrebbe garantire accoglienza, ma anche individuare eventuali responsabili di atti vandalici e, se lavorano, far sì che risarciscano il Comune; in alternativa, adottare i provvedimenti previsti dalla legge (questione, peraltro, non semplice).
Ritengo che il Comune debba intervenire immediatamente per sostituire i vasi rotti e riaffermare la propria presenza e autorità sul territorio.
Per quanto riguarda la sicurezza, è giusto che se ne occupino le forze dell’ordine e l’assessore competente.
Egregia Signora Sindaca, Lei rappresenta valori che si richiamano alla sinistra: a meno che non voglia essere “ingiuriata” con questa definizione, si comporti di conseguenza.
Marsala è diventata una città molto cara: prima di tornare al Nord mi permetterò di segnalarLe la questione, affinché si possano verificare eventuali fenomeni di speculazione.
Buon lavoro.
Enzo Basile,
marsalese che lavora al Nord