Lavoro in provincia di Trapani: nuove offerte tra cantieri, informatica e farmaceutica

28/07/2026 15:40:00

Le offerte davvero nuove non sono decine, nonostante i portali facciano spesso sembrare il contrario. Dopo avere eliminato annunci riciclati, selezioni ormai chiuse e posizioni geograficamente creative, restano alcune opportunità concrete tra Trapani, Mazara del Vallo e Calatafimi Segesta.

Si cercano un supervisore per la logistica dei cantieri fotovoltaici, un funzionario informatico per il Comune di Mazara, un addetto alla documentazione tecnica e un informatore scientifico del farmaco.

Profili molto diversi, dunque. Il filo comune è che non si tratta di annunci generici da “guadagni immediati e possibilità infinite”. Servono titoli, esperienza e competenze precise. Il lavoro, insomma, c’è. Ma continua ostinatamente a chiedere di saper fare qualcosa.

Adecco cerca un supervisore per i cantieri fotovoltaici

Adecco ha pubblicato una selezione per un Logistics Supervisor di cantiere da impiegare a Trapani nell’ambito di grandi progetti legati alle energie rinnovabili.

La persona scelta dovrà organizzare il trasporto di pannelli solari, inverter, strutture di montaggio e componenti elettrici, mantenere i rapporti con i fornitori e controllare la disponibilità dei materiali nei magazzini.

Tra le mansioni rientrano anche la gestione dei documenti di spedizione e dei permessi, il coordinamento delle consegne e il supporto operativo alle squadre impegnate nella costruzione degli impianti. (LinkedIn)

I requisiti

È richiesta una laurea in Supply Chain Management o un titolo equivalente, insieme a una precedente esperienza nella logistica, preferibilmente nei settori delle costruzioni o delle energie rinnovabili.

Servono inoltre conoscenza delle norme di sicurezza, buone capacità organizzative, padronanza dell’italiano e dell’inglese e disponibilità al trasferimento. L’annuncio risulta pubblicato da tre giorni ed è ancora aperto alle candidature. (LinkedIn)

Un portale che ripubblica la selezione indica una retribuzione annua compresa tra 35 mila e 45 mila euro. La cifra, tuttavia, non compare nella versione consultabile dell’annuncio Adecco e va quindi considerata indicativa, non garantita. (Jobeka)

Consulta l’offerta per supervisore della logistica

Un funzionario informatico al Comune di Mazara del Vallo

Il Comune di Mazara del Vallo ha aperto una procedura di mobilità esterna per assumere un istruttore direttivo informatico, inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Il posto è a tempo pieno e indeterminato, ma la selezione non è aperta a chiunque: trattandosi di mobilità volontaria, è rivolta a dipendenti già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni e in possesso dei requisiti indicati nel bando.

La valutazione avverrà per titoli e colloquio. Le candidature sono state aperte il 22 luglio e potranno essere presentate entro le 23:59 del 21 agosto 2026 attraverso il portale InPa. (Inpa)

Consulta il bando del Comune di Mazara del Vallo

A Calatafimi si cerca un addetto alla documentazione tecnica

Gi Group seleziona per un’azienda cliente un addetto alla documentazione tecnica da inserire a Calatafimi Segesta.

Il lavoro consiste nella redazione e nell’aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, delle istruzioni per il montaggio e l’installazione e delle procedure operative e di sicurezza. Non è quindi un semplice lavoro d’ufficio: occorre comprendere impianti, componenti e processi tecnici e poi riuscire a spiegarli senza scrivere un manuale più complicato della macchina.

L’offerta prevede un impiego full time, in presenza, con contratto a tempo determinato direttamente presso l’azienda. La selezione riguarda una sola posizione ed è stata pubblicata negli ultimi cinque giorni. (Gi Group, agenzia per il lavoro)

Alcuni aggregatori indicano una retribuzione compresa tra 23 mila e 29 mila euro lordi l’anno. Anche in questo caso, però, lo stipendio non è specificato nella scheda ufficiale di Gi Group e dovrà essere verificato durante la selezione. (JobLeads)

Consulta l’offerta di Gi Group

Informatore scientifico tra Trapani e Agrigento

È ancora attiva anche la ricerca di Jakin Group per un informatore scientifico del farmaco nelle province di Trapani e Agrigento.

La figura dovrà svolgere attività di informazione medico-scientifica presso ginecologi e urologi, presentando farmaci, integratori e dispositivi medici. Dovrà inoltre gestire il territorio attraverso strumenti CRM, programmare le visite e individuare nuove opportunità di sviluppo. (Informatori.it)

Sono richieste una precedente esperienza nel ruolo, la disponibilità a spostarsi quotidianamente nelle due province e la formazione prevista per l’attività di informatore scientifico.

La retribuzione indicata dai portali che riportano l’annuncio è compresa tra 40 mila e 42 mila euro annui. L’offerta è stata pubblicata il 21 luglio ed è quindi ancora tra le selezioni più recenti, anche se era già stata segnalata nella precedente rassegna di Tp24. (Informatori.it)

Consulta l’offerta per informatore scientifico

Hostess per un evento a San Vito Lo Capo

Tra le opportunità di durata più breve c’è anche una selezione per una hostess a San Vito Lo Capo, destinata a un’attività promozionale per un marchio del settore delle bevande.

L’annuncio richiede un’esperienza minima e indica un impiego nel settore dei servizi per eventi. La scheda risulta ancora disponibile, ma non espone in maniera completa e immediata compenso, giorni di lavoro e orari. Sono informazioni da chiedere prima di accettare l’incarico, possibilmente prima di avere già raggiunto San Vito e trovato parcheggio. (LinkedIn)

Consulta l’offerta per hostess



