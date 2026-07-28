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Cronaca

» Incidenti
28/07/2026 12:15:00

E' Alex Dara la vittima dell'incidente mortale tra Alcamo e Partinico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785235960-0-tragico-incidente-tra-alcamo-e-partinico-muore-un-ragazzo-di-25-anni.jpg

Aveva 25 anni e si chiamava Alex Dara, il giovane che ha perso la vita nella notte in un incidente stradale lungo la Statale 113, mentre viaggiava in direzione Alcamo.

Il ragazzo si trovava in sella al proprio scooter 150 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

 

L’incidente intorno alle due di notte

 

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria lungo il collegamento tra Partinico e Alcamo.

L’impatto con l’asfalto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

 

Non risultano coinvolti altri veicoli

 

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia municipale, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Al momento, infatti, non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica della tragedia e comprendere cosa abbia fatto perdere al venticinquenne il controllo dello scooter.

La notizia della morte di Alex Dara ha suscitato profondo dolore ad Alcamo. Un’altra giovane vita spezzata lungo la Statale 113, strada già in passato teatro di gravi incidenti.









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