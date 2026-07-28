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Cronaca

» Incidenti
28/07/2026 17:05:00

Salemi, scontro frontale in via Rocca San Leonardo: muore Michelangelo Gisone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785251461-0-salemi-scontro-frontale-in-via-rocca-san-leonardo-muore-michelangelo-gisone.jpg

Un’altra vittima sulle strade della provincia di Trapani, a poche ore dal 

 

Questa volta la tragedia si è consumata a Salemi, dove è morto Michelangelo Gisone, pensionato di 89 anni, rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto nella mattinata di oggi, 28 luglio, in via Rocca San Leonardo.

 

Lo scontro tra una Fiat 600 e una Mercedes

 

L’incidente si è verificato tra le 8:30 e le 8:40. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 600 guidata dall’anziano si è scontrata frontalmente, al centro della carreggiata, con una Mercedes condotta da una donna di 57 anni.

L’impatto è stato particolarmente violento. Gisone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato inizialmente all’ospedale di Salemi.

 

Il trasferimento a Marsala e il decesso

 

A causa della gravità delle sue condizioni, l’89enne è stato successivamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

 

Indagini sulla dinamica

 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Salemi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano e il personale sanitario del 118.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno determinato il decesso dell’anziano automobilista.

Per la provincia di Trapani è una giornata drammatica: nel giro di poche ore, due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali.









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