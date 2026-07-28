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Cronaca

» Incidenti
28/07/2026 09:43:00

Alcamo, muore a 26 anni sulla Statale 113: stava andando al lavoro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785224669-0-alcamo-muore-a-26-anni-sulla-statale-113-stava-andando-al-lavoro.jpg

Una tragedia al risveglio per Alcamo. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 113, nel tratto che collega Alcamo e Partinico.

Secondo le prime informazioni, il giovane si stava recando al lavoro quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava. L’incidente sembrerebbe essere stato autonomo: al momento, infatti, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

 

Inutili i soccorsi

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale di Alcamo, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’uscita di strada: una distrazione, un malore, le condizioni dell’asfalto o un altro imprevisto. Saranno i rilievi a fornire elementi più precisi.

La Statale 113 tra Alcamo e Partinico torna così a essere teatro di una tragedia. Una strada molto frequentata, soprattutto nelle prime ore del mattino da chi si sposta per lavoro, e già segnata in passato da gravi incidenti.

 

Ad Alcamo la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità. Una vita spezzata ad appena 26 anni, durante un tragitto che avrebbe dovuto essere uguale a tanti altri.









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