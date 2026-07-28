Santa Ninfa, Pierpaolo Spollon al Sikano Fest con “Tutto non benissimo”

28/07/2026 12:54:00

Pierpaolo Spollon arriva questa sera, martedì 28 luglio, a Santa Ninfa. Alle 21:30, nella Villa comunale, l’attore presenterà il suo primo romanzo, “Tutto non benissimo”, pubblicato da Ribalta Edizioni.

L’incontro rientra nella nona edizione del Sikano Fest. A dialogare con Spollon sarà il giornalista Max Firreri. Al termine è previsto il firmacopie, con ingresso gratuito.

Dalla televisione alla scrittura

Nato nel 1989, Spollon è uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana. Dopo il debutto in “Nel nome del male”, ha lavorato in serie come “Una grande famiglia”, “L’Allieva”, “La porta rossa”, “Doc – Nelle tue mani”, “Blanca” e “Che Dio ci aiuti”.

Negli ultimi anni ha alternato televisione, cinema e teatro, portando sul palco anche lo spettacolo “Quel che provo dir non so”, dal quale è nata l’idea del suo primo romanzo.

Il romanzo “Tutto non benissimo”

Il libro racconta la storia di un attore molto conosciuto che, durante una pausa dalle riprese, incontra in una libreria di Genova Martina, la donna con cui aveva avuto una relazione dieci anni prima.

Martina scompare poco dopo tra i vicoli, lasciando una pochette. La ricerca della donna diventa per il protagonista un’ossessione, ma anche l’occasione per rimettere in discussione le proprie certezze.

Con i toni della commedia, il romanzo affronta la superficialità con cui spesso si attraversano relazioni e momenti importanti della vita. Prima o poi, però, anche ciò che è stato evitato torna a chiedere il conto.



