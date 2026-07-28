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Cultura
28/07/2026 09:12:00

Marsala, al Chiostro di Otium la poesia “violenta” di Zachary Schomburg

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Può la poesia ferire, destabilizzare e costringere chi legge a guardare ciò che preferirebbe lasciare nascosto?

È la domanda al centro dell’incontro in programma oggi, martedì 28 luglio, alle 18:30, nel Chiostro di Otium, in via XI Maggio 106 a Marsala. Giuseppe Nibali e Achille Sammartano presenteranno “Poesia come violenza”, volume del poeta statunitense Zachary Schomburg pubblicato da Italo Svevo Edizioni.

L’appuntamento fa parte della tredicesima edizione di Otiosa Estate, la rassegna della Biblioteca sociale Otium Ex Libris dedicata a libri, musica e incontri culturali. È il secondo dei tre eventi organizzati nel mese di luglio. 

Una poesia che non consola

La tesi di Schomburg è netta: per essere davvero tale, la poesia deve mostrare una natura intrinsecamente violenta.

Non una violenza fisica, naturalmente, ma una scrittura capace di imporsi sul lettore, fare affiorare traumi e istinti sepolti e incrinare le consuete forme del linguaggio.

La poesia, in questa prospettiva, non serve a rendere il mondo più ordinato. Fa quasi il contrario: rompe gli equilibri, altera le immagini e porta in superficie ciò che abitualmente resta nascosto.

Il volume comprende sedici poesie scelte dallo stesso autore per accompagnare il testo e rendere visibile, verso dopo verso, questa idea radicale della scrittura.

Il saggio di Giuseppe Nibali

A curare il volume è Giuseppe Nibali, che durante l’incontro dialogherà con Achille Sammartano.

Il libro contiene anche un suo saggio sul rapporto tra arte e violenza. Nibali parte dalla storia dell’uomo per osservare come la violenza, oltre a essere una costante dell’esperienza umana, abbia attraversato fin dall’antichità anche la produzione artistica.

“Poesia come violenza” si rivolge dunque a lettori e poeti disposti a perdere, almeno per qualche pagina, il rassicurante equilibrio delle parole già conosciute.

Chi è Zachary Schomburg

Nato nel 1977, Zachary Schomburg è un poeta e traduttore statunitense. La sua scrittura è conosciuta per l’accostamento tra immagini assurde, inquietudine e un umorismo insieme tenero e spiazzante.

Tra le sue raccolte figurano “The Man Suit”, “Scary, No Scary”, “Fjords vol. 1”, “The Book of Joshua” e “Pulver Maar”. È anche autore del romanzo “Mammother” e coeditore di Octopus Books. 









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