Tragedia in Sicilia. Muore dopo aver salvato moglie e figlio dal mare in tempesta

28/07/2026 09:32:00

Ha visto la sua famiglia in difficoltà tra le onde, si è tuffato senza esitazione ed è riuscito a riportare a riva la moglie e uno dei suoi tre figli. Pochi istanti dopo, però, il suo cuore ha smesso di battere. È morto così Giuseppe Coppola, 44 anni, protagonista di un gesto di straordinario coraggio costato la vita.

La tragedia si è consumata venerdì scorso nella zona del villaggio Ippocampo di Mare, alla Plaia di Catania, dove il mare era particolarmente agitato.

Secondo quanto ricostruito, la moglie e uno dei figli dell'uomo erano stati messi in difficoltà dalle onde e dalle forti correnti. Coppola si è lanciato in acqua ed è riuscito a portarli entrambi in salvo.

Subito dopo il salvataggio, però, probabilmente provato dall'enorme sforzo fisico sostenuto, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi si sono rivelati inutili.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri nel quartiere Librino, dove Giuseppe Coppola viveva con la sua famiglia.

Parenti, amici e tanti cittadini hanno preso parte alla cerimonia per salutare un uomo che, fino all'ultimo istante, ha pensato prima alla vita dei propri cari che alla propria.

Avrebbe compiuto 45 anni tra pochi giorni.



