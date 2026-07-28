Mazara, donna di 73 anni trovata morta in casa

28/07/2026 13:03:00

Una donna di 73 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione, nel centro di Mazara del Vallo. Il ritrovamento è avvenuto nella prima serata di lunedì 27 luglio, all’interno di un appartamento situato al secondo piano del cosiddetto “Palazzo Polizzi”, al civico 37 di corso Armando Diaz.

La donna, identificata con le iniziali A.G., viveva da sola. L’allarme è stato lanciato quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, probabilmente dopo che non era stato più possibile mettersi in contatto con lei.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno consentito l’accesso all’appartamento, insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la donna ormai priva di vita. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e il medico legale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali

Secondo le prime verifiche, la morte sarebbe stata provocata da un improvviso malore. Non sarebbero emersi elementi riconducibili all’intervento o alla responsabilità di altre persone.

Esclusa dunque l’ipotesi di una morte violenta, la salma è stata trasferita in una casa funeraria.

I funerali della donna saranno celebrati mercoledì 29 luglio, alle ore 11:30, nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.



