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Cronaca
28/07/2026 15:35:00

Marsala, a fuoco centralina ... e rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/marsala-a-fuoco-centralina-e-rifiuti-450.jpg

Un angolo trasformato da tempo in una piccola discarica abusiva. Poi le fiamme, una centralina della telefonia danneggiata e una parte del centro di Marsala rimasta senza linea telefonica, senza internet e, per alcune ore, anche senza energia elettrica. Tutto questo in piena estate, con temperature tutt’altro che gentili.

È accaduto in via Diaz, dove nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha appiccato un incendio nei pressi di una centralina telefonica.

 

L’incendio partito dai rifiuti

 

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state appiccate ai rifiuti che vengono abitualmente abbandonati in quell’angolo della strada. Il fuoco si è poi propagato, raggiungendo e danneggiando gli impianti tecnologici presenti nella zona.

Non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse la centralina oppure, come appare più probabile, se si sia trattato dell’ennesimo incendio acceso per bruciare l’immondizia. Una pratica tanto incivile quanto pericolosa, che questa volta ha presentato il conto a tutto il quartiere.

 

Telefoni e internet fuori uso

 

Il danneggiamento della centralina ha provocato disagi alle linee telefoniche e alle connessioni internet. Diversi residenti e attività commerciali della zona hanno segnalato problemi nei collegamenti e nell’utilizzo dei servizi di telecomunicazione.

Alle difficoltà si è aggiunta anche un’interruzione della corrente elettrica. Un blackout particolarmente pesante, considerata la canicola estiva e la conseguente impossibilità di utilizzare condizionatori, ventilatori e apparecchiature elettriche.

 

Il solito angolo dei rifiuti

 

Resta, ancora una volta, il problema dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Sacchetti, ingombranti e materiale di ogni genere vengono lasciati in strada, creando degrado e rischi concreti per la sicurezza.

A Marsala ormai basta un cumulo di spazzatura, un fiammifero e un po’ di vento per mettere fuori uso telefoni, internet e corrente elettrica. Una sorta di transizione digitale al contrario: dalla fibra al buio, passando per l’inciviltà.



Cronaca | 2026-07-28 15:35:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/marsala-a-fuoco-centralina-e-rifiuti-250.jpg

Marsala, a fuoco centralina ... e rifiuti

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