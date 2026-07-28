Trapani, al via la potatura di palme e platani  in corso Piersanti Mattarella

28/07/2026 13:10:00

Ruspe, piattaforme e operatori al lavoro lungo una delle arterie più trafficate di Trapani.

Sono iniziati questa mattina gli interventi di potatura delle palme e dei platani in corso Piersanti Mattarella, un'operazione di manutenzione che accompagnerà gli automobilisti per i prossimi dieci giorni, con l'obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità e le abitazioni che si affacciano sulla strada.

Un intervento programmato che punta a eliminare rami potenzialmente pericolosi e a garantire condizioni di maggiore sicurezza per chi percorre quotidianamente l'arteria.

L'intervento rientra nel piano straordinario di manutenzione del verde pubblico avviato dal Comune alla fine di giugno.

Il programma, annunciato dopo mesi di polemiche sullo stato delle alberature cittadine, prevede la sistemazione di alberi e siepi in diverse zone della città per migliorare la sicurezza stradale, ripristinare la piena funzionalità dell'illuminazione pubblica e restituire decoro agli spazi urbani.

L'amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul posto, avvertendo che potranno verificarsi rallentamenti al traffico durante l'esecuzione dei lavori.



