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Cittadinanza
28/07/2026 12:42:00

Pizzolungo, discariche e incuria. L'opposizione: "Territorio abbandonato"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785236013-0-pizzolungo-discariche-e-incuria-l-opposizione-territorio-abbandonato.jpg

A Pizzolungo ci sono cumuli di rifiuti che restano al loro posto da oltre due mesi, un misterioso sversamento d'acqua in piena estate e uno dei luoghi simbolo della frazione - la "Stele di Anchise" - trasformato in una discarica. 

È questo il quadro denunciato dalla consigliera comunale di opposizione di Erice Simona Mannina che, insieme alla collega Sofia Mazzeo, ha effettuato un sopralluogo dopo le numerose segnalazioni dei residenti.

 

La situazione più critica, secondo le consigliere, si registra in via Marte, dove la discarica abusiva continua ad ampliarsi. Mannina sostiene che parte dei rifiuti era stata segnalata già il 23 maggio, poi nuovamente il 4 luglio e ancora il 28 luglio, senza che fosse effettuata una rimozione definitiva. 

 

L'altro punto sotto osservazione è via Cloanto, dove un grosso tubo continua a scaricare acqua nonostante l'assenza di precipitazioni e le alte temperature estive. Secondo quanto riferito alle consigliere dai residenti, potrebbe trattarsi della condotta delle acque meteoriche, ma il flusso costante ha spinto l'opposizione a chiedere un'immediata verifica tecnica per chiarire la provenienza dello sversamento e accertare che non vi siano perdite o anomalie.

 

Nel sopralluogo è finita anche la Stele d'Anchise, monumento che richiama il legame della frazione con il mito dello sbarco di Enea e della morte del padre Anchise, uno dei simboli storici di Pizzolungo. 

Qui, oltre ai rifiuti sparsi, Mannina segnala tombini con cavi elettrici non adeguatamente protetti, che rappresenterebbero un potenziale rischio per la sicurezza dei cittadini. 

Non è la prima volta che la frazione finisce al centro delle polemiche. Negli ultimi mesi Pizzolungo è stata interessata da diverse criticità: dall'emergenza idrica ai problemi della viabilità, fino alle richieste di riqualificazione della costa approvate anche dal Consiglio comunale di Erice attraverso specifiche mozioni. 

 

Per l'opposizione, però, le promesse non si sono tradotte in interventi concreti. 

"Continueremo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, documentare ciò che troviamo e pretendere risposte", afferma Mannina, annunciando di avere già chiesto la pulizia delle aree interessate e una verifica urgente sullo sversamento d'acqua.

 









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