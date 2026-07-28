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Cittadinanza
28/07/2026 14:43:00

Marsala, erbacce invadono via Oberdan e via Saffi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/marsala-erbacce-invadono-via-oberdan-e-via-saffi-450.jpg

Erbacce alte, marciapiedi difficili da percorrere e una piazzetta ormai in stato di abbandono. È la segnalazione che arriva da alcuni residenti della zona compresa tra via Oberdan e via Saffi, a Marsala, che chiedono un intervento di manutenzione da parte del Comune.

 

Secondo i cittadini, la vegetazione spontanea ha ormai invaso diversi tratti della strada e l'area della piazzetta, compromettendo il decoro urbano e rendendo meno agevole il passaggio di pedoni e residenti.

 

L'appello è rivolto alla nuova amministrazione comunale affinché venga programmato un intervento di sfalcio e pulizia dell'area.

In particolare, i residenti chiedono che venga ripulita la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi e che si provveda alla rimozione delle erbacce cresciute lungo il bordo della carreggiata e dei marciapiedi.

Con l'arrivo dell'estate, spiegano, la vegetazione incolta contribuisce anche a trasmettere un senso di degrado e di scarsa cura degli spazi pubblici.









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