Sicurezza, Azione Trapani: “Il Governo annuncia potenziamenti, ma i dati del Ministero dicono il contrario”

27/07/2026 14:33:00

“A fronte degli annunciati interventi di potenziamento delle Forze dell’ordine da parte del Sottosegretario all’Interno Molteni, i dati ufficiali dello stesso Ministero raccontano una realtà profondamente diversa”. Lo dichiara Salvatore Ficili, Segretario provinciale di Azione Trapani, che fa proprie le conclusioni dell’interpellanza presentata alla Camera dal deputato di Azione Fabrizio Benzoni.



“Rispondendo all’interpellanza dell’on. Benzoni, il Sottosegretario ha sostenuto che il Governo avrebbe assunto più forze di polizia dei governi precedenti, assicurando addirittura un turnover superiore ai pensionamenti. Ma il Piano integrato di attività e organizzazione della Polizia di Stato — l’unico documento ufficiale del Ministero dell’Interno sugli organici — dice altro: quando questo Governo si è insediato, nel 2022, il personale della Polizia di Stato contava 97.797 unità; a fine 2025 ne risultano 96.186, il numero più basso degli ultimi 13 anni. E i pensionamenti effettivi superano sistematicamente le previsioni: 4.214 nel 2025 a fronte dei 3.574 previsti nelle funzioni di polizia, 602 contro 513 nella polizia scientifica. Quasi 5.000 uscite l’anno invece di 4.000: il divario è evidente”.



“Anche nella nostra provincia — prosegue Ficili — gli operatori impegnati quotidianamente sul territorio segnalano organici insufficienti e presìdi sotto pressione, in un territorio vasto che comprende centri urbani, aree interne e isole, con un carico che d’estate cresce sensibilmente per i flussi turistici. Non si tratta di mettere in discussione l’arrivo di nuovi agenti, che è di per sé un fatto positivo: il problema è dichiarare un potenziamento che non copre nemmeno i posti resisi nel frattempo vacanti”.



“Mentre Fratelli d’Italia e Lega denunciano ogni giorno, nei loro comunicati, degrado e insicurezza nelle città italiane, il Governo di cui fanno parte racconta una verità smentita dai suoi stessi numeri. Sulla sicurezza serve più serietà: meno propaganda e più investimenti negli organici delle forze dell’ordine. L’obiettivo dello Stato non può essere soltanto coprire le vacanze di organico — obiettivo peraltro mancato — ma rafforzare i presìdi territoriali, per garantire ai cittadini della provincia di Trapani sicurezza effettiva e percepita. I cittadini non possono essere protetti dagli slogan”.





