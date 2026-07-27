Mazara del Vallo, libri al mare con FeedBook

27/07/2026 09:11:00

Un libro, un brano da leggere e tre minuti per raccontare perché quelle parole hanno lasciato un segno. Torna oggi, lunedì 27 luglio, alle 19, al MAREA Beach Club di Mazara del Vallo, “FeedBook: La parola ai lettori”.

L’appuntamento si terrà sul Lungomare Mazzini, a Piazzale Quinci, nell’ambito della rassegna “Coordinate Letterarie: letture, autori e relax in riva al mare”, promossa da Multiverso Edizioni e dalla Libreria Il Colombre.

A condurre l’incontro saranno Marco Tumbiolo e Sonia Luisi. Parteciperà anche la cantautrice Gloriana Ripa.

Un’alternativa allo scrolling solitario

FeedBook nasce come uno spazio informale dedicato alla lettura condivisa. Non è prevista la tradizionale presentazione di un libro e non ci saranno autori chiamati a raccontare la propria opera.

Al centro dell’incontro ci saranno direttamente i lettori. Ogni partecipante potrà portare un brano tratto da un romanzo, un racconto, un saggio oppure una poesia.

Prima della lettura sarà possibile spiegare brevemente il motivo della scelta. Il tempo massimo a disposizione sarà di tre minuti.

Chi non desidera leggere personalmente potrà affidare il testo all’attrice Sonia Luisi.

Dopo la lettura, la “risonanza”

Al termine di ogni brano non si aprirà un dibattito. I presenti potranno invece lasciare spazio a una breve “risonanza” collettiva, condividendo le sensazioni suscitate dalle parole appena ascoltate.

Non è necessario comunicare in anticipo il testo scelto. Sarà inoltre possibile partecipare senza leggere, semplicemente come ascoltatori.

L’incontro durerà circa un’ora e quindici minuti e potrà accogliere un massimo di dieci o dodici brani.

Nessuna registrazione e nessuna diretta

FeedBook sarà vissuto esclusivamente in presenza. Non sono previste registrazioni audio o video, né dirette streaming.

Una scelta pensata per mantenere l’atmosfera raccolta dell’incontro e concentrare l’attenzione su ciò che accade in quel momento, senza notifiche, replay e contenuti da recuperare più tardi.

La partecipazione è gratuita e durante l’iniziativa non sarà effettuata alcuna vendita di libri.

Per partecipare basta presentarsi alle 19 al MAREA Beach Club con un libro e il brano che si desidera condividere. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito di Multiverso Edizioni, all’indirizzo www.multiversoedizioni.com.



