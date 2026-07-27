Dalle domus al cielo: a Marsala torna “Lilibeo Astronomica”

27/07/2026 11:06:00

Una passeggiata al tramonto tra le domus dell’antica Lilibeo. Poi, al calare del buio, lo sguardo rivolto verso la Luna, le stelle doppie e gli ammassi stellari.

Sabato 1° agosto 2026 torna a Marsala “Lilibeo Astronomica”, la serata organizzata da ArcheOfficina insieme ai divulgatori scientifici dell’associazione ORSA Palermo.

L’appuntamento unisce la visita ai principali luoghi archeologici di Capo Boeo con l’osservazione del cielo estivo attraverso telescopi professionali. L’iniziativa è aperta anche ai ragazzi e alle famiglie.

La visita nell’antica Lilibeo

Il ritrovo è fissato alle 18:15 presso la biglietteria dell’Area archeologica di Capo Boeo, in piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova. La visita guidata inizierà alle 18:30.

Gli archeologi di ArcheOfficina accompagneranno i partecipanti lungo la Plateia Aelia, l’antica strada romana che attraversava la città e rappresentava uno degli assi principali di Lilibeo.

Il percorso proseguirà nella Domus sotto il Cine Impero, tra mosaici e ambienti residenziali, e nella Domus dell’insula I, dove sono conservati resti di complessi termali e decorazioni musive di ispirazione africana.

Dalle fortificazioni all’Antro della Sibilla

La visita comprenderà anche le fortificazioni sul mare, legate alla lunga storia militare della città e alla resistenza contro Dionisio I, Pirro e l’assedio romano.

Un’altra tappa sarà l’Antro della Sibilla, l’ambiente ipogeo situato sotto la chiesa di San Giovanni e collegato alle tradizioni sulle origini mitiche di Lilibeo.

La Luna e le stelle viste dai telescopi

Alle 20:30 inizierà la seconda parte della serata. I divulgatori di ORSA Palermo guideranno il pubblico nell’osservazione della Luna e degli altri corpi celesti visibili.

Attraverso i telescopi sarà possibile guardare più da vicino il satellite terrestre e alcune delle presenze più caratteristiche del cielo estivo.

Tra queste ci sarà Albireo, una stella doppia nota per il contrasto cromatico delle sue componenti. L’osservazione comprenderà anche alcuni ammassi stellari, tra cui l’Ammasso Globulare di Ercole.

Le spiegazioni saranno proposte con un linguaggio semplice e accessibile, adatto anche a bambini e persone che si avvicinano per la prima volta all’astronomia.

Biglietti e prenotazioni

Il ticket intero costa 15 euro. Il ridotto, riservato agli under 15, costa 8 euro.

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata, anche per permettere una gestione ordinata dei turni di osservazione ai telescopi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare ArcheOfficina tramite WhatsApp o telefono al 351 4849420, scrivere all’indirizzo lilibeo@archeofficina.com oppure utilizzare il sistema di prenotazione disponibile sul sito ufficiale dell’associazione.



