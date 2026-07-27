Torretta Granitola, Dante arriva in bici: Battistella racconta Ulisse

27/07/2026 19:20:00

Martedì 28 luglio, alle 20:30, la piazzetta di Torretta Granitola ospiterà Giorgio Battistella, il professore che attraversa l’Italia in bicicletta portando con sé i versi della Divina Commedia.

L’appuntamento speciale della rassegna “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare” sarà dedicato a “Ulisse e il suo folle volo”, con una lectio magistralis ispirata al canto XXVI dell’Inferno. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Il viaggio di Ulisse secondo Dante

Nel canto XXVI Dante incontra Ulisse nell’ottava bolgia dell’Inferno, tra i consiglieri fraudolenti. L’eroe racconta il suo ultimo viaggio, intrapreso oltre le Colonne d’Ercole e concluso con il naufragio.

Il “folle volo” diventa così una riflessione sul desiderio umano di conoscere, ma anche sui confini che l’uomo tenta di superare affidandosi soltanto alla propria ragione.

Battistella introdurrà e interpreterà i versi danteschi, portando a Torretta Granitola un format che da anni propone in diverse città italiane.

Il professore che porta Dante in bicicletta

Docente e appassionato interprete della Divina Commedia, Giorgio Battistella ha unito due passioni piuttosto ingombranti: Dante e la bicicletta.

Dal 2021 percorre l’Italia sulle due ruote, fermandosi in comuni, associazioni e parrocchie per proporre serate dedicate ai canti della Commedia. In cambio chiede spesso soltanto ospitalità per la notte.

Il viaggio dantesco su due ruote ha già attraversato numerose regioni, trasformando piazze e luoghi pubblici in piccoli teatri all’aperto. Questa volta la tappa sarà davanti al mare di Torretta Granitola.

Gli interventi e la musica

La serata si aprirà con il saluto istituzionale dell’assessore comunale alla Cultura Bia Cusumano, ideatrice della rassegna.

Sono previsti anche l’intervento letterario del poeta Biagio Accardo e quello teologico di don Nicola Patti, chiamati a rileggere da prospettive diverse il viaggio e la figura dell’Ulisse dantesco.

La parte musicale sarà affidata al tenore Gianni Raineri e alla soprano Antonella Marino, accompagnati da Franco Giacomarro.

La rassegna “Parole d’A…mare”

“I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare” si svolge dal 10 luglio al 21 agosto nella piazzetta della borgata marinara, con incontri dedicati ai libri, letture e momenti musicali.

Dopo l’appuntamento con Giorgio Battistella, il programma continuerà il 7 agosto con Giuseppina Biondo e si concluderà il 21 agosto con Rosaria Maria Marino.

La manifestazione è finanziata dal Comune di Campobello di Mazara attraverso i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti impegnati nella promozione della lettura.

Campobello di Mazara ha infatti ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”.



