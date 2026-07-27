Teatri di Pietra 2026, otto spettacoli tra Selinunte e le Cave di Cusa

27/07/2026 10:16:00

Otto appuntamenti, dal 27 luglio al 5 settembre, tra il Tempio di Hera di Selinunte e le Cave di Cusa.

Teatri di Pietra Sicilia 2026 torna nella provincia di Trapani con un cartellone che intreccia teatro, danza, musica, mito e nuove drammaturgie.

Gli spettacoli inizieranno alle 21 e trasformeranno due dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo in scenari naturali per lo spettacolo dal vivo.

Cinque appuntamenti al Tempio di Hera

Il programma trapanese si aprirà lunedì 27 luglio al Tempio di Hera, nel Parco Archeologico di Selinunte, con “Del labirinto e altre storie”.

Lo spettacolo di teatro-danza, ideato da Aurelio Gatti e Diego Sommaripa, utilizza il mito del labirinto per raccontare il viaggio dell’uomo tra smarrimento, ricerca e trasformazione.

Il 6 agosto sarà la volta di “Beatles Jazz Tribute”, omaggio al repertorio dei Beatles reinterpretato da Daria Biancardi, Giuseppe Milici, Aki Spadaro e Filippo De Salvo, con la voce narrante di Sergio Vespertino.

Le Troiane, Medea e Shakespeare

Il 7 agosto andrà in scena “Donne di guerra – Le Troiane”, una rilettura dell’opera di Euripide che restituisce voce alle donne sopravvissute alla caduta di Troia.

Il 13 agosto il Tempio di Hera ospiterà “Medea”, una delle tragedie più potenti della classicità, interpretata da Francesca Bianco ed Edoardo Siravo.

Il programma di Selinunte si concluderà il 19 agosto con “Essere o non essere Shakespeare”, interpretato da Sergio Vespertino.

Lo spettacolo attraversa con ironia e profondità l’universo del Bardo, trasformando il celebre interrogativo dell’Amleto in una riflessione sul teatro e sull’uomo contemporaneo.

Tre serate alle Cave di Cusa

Dal 3 al 5 settembre Teatri di Pietra si sposterà alle Cave di Cusa, nel territorio di Campobello di Mazara.

Il complesso monumentale, dal quale venivano estratti i blocchi destinati alla costruzione dei templi di Selinunte, ospiterà tre spettacoli dedicati al mito e alle nuove scritture teatrali.

Il 3 settembre andrà in scena “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio, della morte”.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Gianfranco Perriera e interpretato da Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Il testo rilegge uno dei miti più celebri della tradizione greca attraverso una narrazione intensa e poetica.

Da Pinocchio al mito di Euridice

Il 4 settembre sarà la volta di “Pinocchio. Anatomia di un seme ostinato”, spettacolo interpretato da Sergio Vespertino.

Il cartellone si chiuderà il 5 settembre con “Eurydice”, nuova drammaturgia di Filippa Ilardo ed Elisa Di Dio.

Lo spettacolo ripensa il mito di Orfeo ed Euridice attraverso un linguaggio contemporaneo, nel quale teatro, musica e movimento si fondono in un’unica esperienza scenica.

Oltre ottanta eventi in Sicilia

Da luglio a settembre Teatri di Pietra Sicilia 2026 proporrà oltre ottanta appuntamenti tra teatro, musica, danza e performance contemporanee.

Gli spettacoli saranno ospitati in alcuni dei più importanti siti archeologici e monumentali dell’Isola, tra teatri antichi, templi, cave, castelli e paesaggi.

Il progetto punta a mettere in relazione territori, comunità e patrimonio storico attraverso i linguaggi della scena contemporanea.

«Teatri di Pietra Sicilia 2026 – spiega il direttore artistico Aurelio Gatti – costruisce ancora una volta una geografia culturale capace di mettere in relazione territori, comunità e visioni artistiche differenti».

«È un progetto che sceglie di abitare gli spazi della memoria non come semplici scenari, ma come organismi vivi, aperti a nuove narrazioni e a nuove forme di ascolto. Tra rovine, templi, cave, castelli e paesaggi sospesi nel tempo, il teatro torna a essere un’esperienza condivisa, un rito contemporaneo e uno strumento attraverso cui rileggere il presente con la forza senza tempo del mito».

Biglietti e informazioni

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Parco Archeologico di Selinunte e sui circuiti Liveticket e CoopCulture.

Il programma completo e le informazioni sono disponibili sul sito www.teatridipietra.it.



