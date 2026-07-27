Favignana, l'effetto Nolan continua: 5 mila spettatori in dieci giorni per "The Odyssey" all'ex Stabilimento Florio

27/07/2026 15:38:00

Il film di Christopher Nolan continua a trascinare l'entusiasmo anche nelle Egadi. Sold out tutte le proiezioni nell'arena all'aperto allestita all'ex Stabilimento Florio: oltre 5 mila spettatori in appena dieci giorni.

L'effetto Christopher Nolan non si ferma all'uscita nelle sale di The Odyssey. A Favignana, dove il regista britannico ha girato alcune delle scene più suggestive del suo kolossal dedicato al ritorno di Ulisse, il film è diventato anche un evento collettivo.

Sono state oltre 5 mila le persone che hanno assistito alle proiezioni organizzate nell'arena all'aperto allestita all'ex Stabilimento Florio. Un risultato che il sindaco Giuseppe Pagoto definisce "un record" per una struttura realizzata in pochi giorni su un'isola.

Arena sempre piena

A tracciare il bilancio è lo stesso primo cittadino con un messaggio pubblicato sui social.

"Cinquemila persone hanno assistito in dieci giorni alle proiezioni del film. Per un'arena all'aperto allestita in pochi giorni su un'isola è un record", scrive Pagoto, sottolineando come l'iniziativa sia stata possibile grazie a un importante lavoro di squadra.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Universal Pictures, che ha sostenuto il progetto, e soprattutto a Christopher Nolan, che non solo ha autorizzato le proiezioni sull'isola, ma ha inviato anche un videomessaggio di saluto dedicato a Favignana, trasmesso prima dell'inizio di ogni spettacolo.

Favignana protagonista nel mondo

Per il sindaco il successo del film rappresenta molto più di un evento cinematografico.

"Favignana e le Egadi sono nel grande cinema, con una promozione e un successo del film in tutto il mondo straordinari", afferma Pagoto, evidenziando il ritorno d'immagine internazionale che l'isola sta vivendo grazie alla pellicola.

Il primo cittadino ha poi ringraziato gli uffici comunali, il personale dell'ex Stabilimento Florio, la Croce Rossa, Alfa Soccorso, i tecnici, la società che ha curato allestimenti e proiezioni e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa.

Infine, un pensiero è andato anche al pubblico che, sera dopo sera, ha riempito l'arena trasformando il cinema sotto le stelle in una vera festa collettiva.

L'effetto The Odyssey, insomma, continua. E per Favignana potrebbe essere soltanto l'inizio di una nuova stagione di visibilità internazionale, con migliaia di appassionati pronti a raggiungere l'isola per visitare i luoghi che Christopher Nolan ha trasformato nella sua Itaca.



