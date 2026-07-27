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Se ne sono andati

Se ne sono andati
27/07/2026 09:59:00

Marsala, addio ad Anna Maltese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785139246-0-marsala-addio-ad-anna-maltese.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Anna Maltese, vedova Nania.

Con la sua scomparsa Marsala perde una donna di straordinaria eleganza e umanità, molto conosciuta in città anche per essere stata la moglie dell'imprenditore Benvenuto "Titti" Nania, scomparso alcuni anni fa.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Venera a Marsala.

 

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio. Il cognato Saverio D'Angelo l'ha ricordata con affetto, salutando l'ultima sorella della moglie e rivolgendo un pensiero commosso. .

Particolarmente intenso anche il ricordo pubblicato da Il Vomere, firmato dai direttori Alfredo e Rosa Rubino, che hanno voluto rendere omaggio a una donna «dolcissima, bellissima, di un fascino e di una bellezza che incantavano»

 


Se ne sono andati | 2026-07-27 09:59:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785139246-0-marsala-addio-ad-anna-maltese.jpg

Marsala, addio ad Anna Maltese

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Anna Maltese, vedova Nania.Con la sua scomparsa Marsala perde una donna di straordinaria eleganza e umanità, molto conosciuta in città anche per essere stata la moglie...