Marsala: la maggioranza che sostiene la Sindaca Patti? Finita...

27/07/2026 06:00:00

Che maggioranza è quella che sostiene l’attuale sindaca di Marsala Andreana Patti? Finta. E’ una maggioranza che, per diversi interessi elettorali ha deciso di mettersi insieme, sostenendo il vento del cambiamento e un tempo della politica che non voleva più riconfermare l’uscente Grillo.

Su quel carro sono saliti in tanti, i partiti di centrosinistra che da soli non avrebbero avuto la forza di eleggere un sindaco, perché nemmeno un nome avevano da presentare; ci sono saliti pezzi di centrodestra: alcuni senza alternativa, altri perché aveva fiutato l’odore della vittoria.

Cosa hanno in comune? Nulla. Infatti i primi due mesi di questa amministrazione sono random, a macchia. E ad oggi sono tutti zitti, perché qualcuno aspetta qualcosa, un nomina ad assessore, un sottogoverno. Qualcosa che li ripaghi degli sforzi fatti in campagna elettorale. E se parlano è per fare una arringa in difesa della sindaca.

Il mix che esploderà

La grande ammucchiata del potere, si chiama così quando destra e sinistra hanno deciso di mettersi insieme. E ora alla prova del governo i problemi ci sono tutti. Non c’è una maggioranza riconoscibile, ma un blocco trasversale che si muove seguendo convenienze, equilibri personali e rapporti di forza. Dentro l’Amministrazione Patti convivono anime che non condividono praticamente nulla, se non la necessità di occupare spazi di potere. Ci sono ambizioni personali che superano il progetto politico, e si vedrà con le prossime nomine assessoriali.

E poi c’è una maggioranza che non dialoga con la sindaca. Non sanno mai nulla di quello che l’Amministrazione fa.

Ognuno procede per conto proprio, si naviga a vista, senza una direzione comune.

L’Amministrazione a guida militare

A rendere ancora più fragile l’equilibrio ci sono i cosiddetti "tripli militari": consiglieri e figure politiche, dentro e fuori l’amministrazione, convinti di poter governare la città con la disciplina di una caserma. Ordini impartiti, decisioni calate dall'alto. La politica, però, non è una gerarchia militare. È confronto, mediazione, capacità di ascolto.

Il Comune non è una caserma e la democrazia non conosce gradi.

Il consigliere Pugliese: tutto come previsto

E’ stato eletto in Fratelli d’Italia Lele Pugliese, in Consiglio il gruppo si è formato ma sostanzialmente e formalmente è come se non ci fosse. Francesco Carini in opposizione, Lele Pugliese in maggioranza. Sostiene pubblicamente un sistema di governo che avrebbe dovuto controllare. È una scelta politica legittima, certo. Ma allora sarebbe il caso di avere anche il coraggio di dirlo ai cittadini, senza continuare a recitare la parte dell'oppositore mentre si contribuisce a tenere in piedi il palazzo. In fondo però Pugliese approva le azioni di destra che la sindaca Patti pone in essere.

La responsabilità della Sindaca

Governare non significa imporre. L'autorevolezza non nasce dall'autoritarismo. Al contrario: chi prova a governare con prove di forza continue finisce quasi sempre per ritrovarsi isolato, immediatamente impopolare. In questo ha già battuto l’ex sindaco Massimo Grillo, ha impiegato un anno prima di perdere consenso tra i cittadini. Patti lo ha fatto appena eletta. Quello che evidentemente non comprende è che una città complessa come Marsala non si amministra con gli ultimatum, con le porte chiuse o con decisioni prese da pochi e comunicate a tutti gli altri. Si governa ascoltando anche chi non la pensa allo stesso modo e mantenendo aperto il dialogo perfino dentro la propria maggioranza. Quando questo metodo viene sostituito dalla logica del comando, il risultato è sempre lo stesso: tensioni interne, alleati scontenti e un clima politico avvelenato.

Tutto questo è stato presentato come il nuovo modo di governare la città.



