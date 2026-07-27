Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
27/07/2026 09:50:00

Marsala, “Dove nasci conta”: il confronto del PD sul diritto a restare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785139529-0-marsala-dove-nasci-conta-il-confronto-del-pd-sul-diritto-a-restare.jpg

Giovani, lavoro e possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia. Sono i temi dell’incontro pubblico “Dove nasci conta”, in programma martedì 28 luglio, alle 18.30, al KAṂA Lounge di contrada Spagnola 101, a Marsala. L’appuntamento rientra nella campagna regionale promossa dai Giovani Democratici Siciliani e dal PD Sicilia. Secondo gli organizzatori, quella marsalese sarà la seconda tappa in provincia di Trapani e il diciottesimo incontro del percorso avviato nelle scorse settimane. Data, orario e sede sono confermati dai canali ufficiali della campagna.

Un confronto sulle opportunità nei territori

L’iniziativa vuole aprire un confronto sulle condizioni che spingono molti giovani siciliani a trasferirsi altrove per studiare, lavorare o trovare prospettive professionali più stabili.

Il punto di partenza è il cosiddetto “diritto a restare”: la possibilità di scegliere liberamente se partire, senza essere costretti a lasciare la propria terra per mancanza di alternative.

Durante l’incontro saranno ascoltate anche le esperienze e le proposte di chi ha deciso di continuare a vivere e lavorare sul territorio.

Il percorso regionale

“Dove nasci conta” è stata avviata a luglio con incontri a Catania, Enna e Palermo. Il programma annunciato dal PD Sicilia prevede 27 tappe nel mese di luglio e altre undici ad agosto.

L’obiettivo dichiarato è raccogliere indicazioni nei diversi territori e trasformarle in proposte politiche e legislative sullo spopolamento, il lavoro giovanile e le disuguaglianze territoriali.

Nel comunicato relativo alla tappa marsalese, gli organizzatori spiegano che il percorso dovrebbe contribuire anche alla stesura di una proposta di legge sul diritto a restare, che il gruppo parlamentare del PD intende presentare all’Assemblea regionale siciliana. La data indicata è il prossimo ottobre.

Il dato sull’emigrazione giovanile

La campagna parte da un dato diffuso dal PD Sicilia: oltre centomila giovani avrebbero lasciato l’Isola negli ultimi cinque anni.

Il partito collega il fenomeno alla scarsità di opportunità lavorative, alla precarietà, ai bassi salari e alle difficoltà incontrate da chi prova a costruire un progetto di vita in Sicilia. La cifra è quella utilizzata dai promotori della campagna e viene quindi riportata come dato di parte.

Gli interventi previsti a Marsala

La locandina annuncia i saluti di Linda Licari, segretaria del PD di Marsala; Valeria Battaglia, segretaria provinciale del Partito Democratico; e Riccardo Patti, segretario provinciale dei Giovani Democratici.

Interverranno Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24.it e scrittore; Eugenio Piccione, fondatore dell’Orto di Eugenio; Enrico La Sala, assessore del Comune di Marsala; e Andrea Vallone dei Giovani Democratici di Marsala.

A introdurre e moderare il confronto sarà Cristina Tedesco, esperta in patrimonio culturale.









Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...