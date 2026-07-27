Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
27/07/2026 22:06:00

Fa tappa anche a Marsala "Dove nasci conta"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785182951-0-fa-tappa-anche-a-marsala-dove-nasci-conta.jpg

Prosegue anche a Marsala il percorso di ascolto e confronto promosso dal Partito Democratico nell'ambito della campagna "Dove nasci conta", lanciata nelle scorse settimane all'Assemblea Regionale Siciliana. L'iniziativa dà avvio a un percorso partecipato che porterà alla stesura di una proposta di legge sul diritto a restare, che il gruppo parlamentare del Partito Democratico presenterà il prossimo ottobre all'ARS. L'obiettivo è raccogliere idee, esperienze e proposte dai territori per costruire un intervento legislativo capace di affrontare una delle principali emergenze della Sicilia: il progressivo spopolamento dell'isola e la continua fuga delle giovani generazioni.

 

Negli ultimi cinque anni oltre 100.000 giovani hanno lasciato la Sicilia. Per molti di loro non si è trattato di una libera scelta, ma della conseguenza della mancanza di opportunità lavorative, della precarietà dell'occupazione, dei bassi salari e della difficoltà di costruire un progetto di vita nella propria terra. Un fenomeno che produce effetti profondi sul piano demografico, economico, sociale e culturale, impoverendo progressivamente l'intera regione. Da qui la volontà di affermare un principio chiaro: il diritto a partire deve essere sempre garantito, ma deve rappresentare una scelta e mai una necessità.

 

Nel corso dei mesi di luglio e agosto sono in programma incontri pubblici in tutta la Sicilia per coinvolgere cittadini, associazioni, amministratori e realtà del territorio nella costruzione della proposta di legge. L'appuntamento di Marsala è in programma martedì 28 luglio alle ore 18.30, presso KAṂA Lounge Marsala, in Contrada Spagnola 101.

Ad aprire l'incontro con i saluti istituzionali saranno Linda Licari, segretaria del PD di Marsala e consigliera comunale, Valeria Battaglia, segretaria provinciale del PD, e Riccardo Patti, segretario provinciale dei GD. Seguiranno gli interventi di Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore; Eugenio Piccione, fondatore de L'Orto di Eugenio; Enrico La Sala, fondatore di Fab Lab e Assessore del Comune di Marsala; Andrea Vallone, dei Giovani Democratici di Marsala; e Maria Rita Carnevale, esperta in Consulenza Aziendale. A moderare l'incontro sarà Cristina Tedesco, esperta in Patrimonio Culturale.

 

L'iniziativa si inserisce in una riflessione più ampia sulle disuguaglianze territoriali che continuano a condizionare il futuro delle nuove generazioni. In Sicilia, troppo spesso, il luogo in cui si nasce incide ancora sulle opportunità di studio, lavoro e crescita personale. Una condizione che non può essere considerata inevitabile, ma che richiede politiche strutturali e una visione di lungo periodo.
 

Perché, se è vero che oggi dove si nasce continua a contare, è altrettanto vero che non può e non deve determinare il futuro di una persona. Garantire ai giovani la possibilità di restare in Sicilia e costruire nella propria terra un progetto di vita rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro dell'isola.
 









Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...