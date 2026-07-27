Fa tappa anche a Marsala "Dove nasci conta"

27/07/2026 22:06:00

Prosegue anche a Marsala il percorso di ascolto e confronto promosso dal Partito Democratico nell'ambito della campagna "Dove nasci conta", lanciata nelle scorse settimane all'Assemblea Regionale Siciliana. L'iniziativa dà avvio a un percorso partecipato che porterà alla stesura di una proposta di legge sul diritto a restare, che il gruppo parlamentare del Partito Democratico presenterà il prossimo ottobre all'ARS. L'obiettivo è raccogliere idee, esperienze e proposte dai territori per costruire un intervento legislativo capace di affrontare una delle principali emergenze della Sicilia: il progressivo spopolamento dell'isola e la continua fuga delle giovani generazioni.

Negli ultimi cinque anni oltre 100.000 giovani hanno lasciato la Sicilia. Per molti di loro non si è trattato di una libera scelta, ma della conseguenza della mancanza di opportunità lavorative, della precarietà dell'occupazione, dei bassi salari e della difficoltà di costruire un progetto di vita nella propria terra. Un fenomeno che produce effetti profondi sul piano demografico, economico, sociale e culturale, impoverendo progressivamente l'intera regione. Da qui la volontà di affermare un principio chiaro: il diritto a partire deve essere sempre garantito, ma deve rappresentare una scelta e mai una necessità.

Nel corso dei mesi di luglio e agosto sono in programma incontri pubblici in tutta la Sicilia per coinvolgere cittadini, associazioni, amministratori e realtà del territorio nella costruzione della proposta di legge. L'appuntamento di Marsala è in programma martedì 28 luglio alle ore 18.30, presso KAṂA Lounge Marsala, in Contrada Spagnola 101.

Ad aprire l'incontro con i saluti istituzionali saranno Linda Licari, segretaria del PD di Marsala e consigliera comunale, Valeria Battaglia, segretaria provinciale del PD, e Riccardo Patti, segretario provinciale dei GD. Seguiranno gli interventi di Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore; Eugenio Piccione, fondatore de L'Orto di Eugenio; Enrico La Sala, fondatore di Fab Lab e Assessore del Comune di Marsala; Andrea Vallone, dei Giovani Democratici di Marsala; e Maria Rita Carnevale, esperta in Consulenza Aziendale. A moderare l'incontro sarà Cristina Tedesco, esperta in Patrimonio Culturale.

L'iniziativa si inserisce in una riflessione più ampia sulle disuguaglianze territoriali che continuano a condizionare il futuro delle nuove generazioni. In Sicilia, troppo spesso, il luogo in cui si nasce incide ancora sulle opportunità di studio, lavoro e crescita personale. Una condizione che non può essere considerata inevitabile, ma che richiede politiche strutturali e una visione di lungo periodo.



Perché, se è vero che oggi dove si nasce continua a contare, è altrettanto vero che non può e non deve determinare il futuro di una persona. Garantire ai giovani la possibilità di restare in Sicilia e costruire nella propria terra un progetto di vita rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro dell'isola.





