Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

27/07/2026 09:12:00

Un volo da Palermo o Catania verso New York o Miami non è più un lusso e tutti possono permettersi di raggiungere gli Stati Uniti. Ricongiungimenti con parenti emigrati decenni fa, viaggi di nozze e vacanze pianificate da tempo oltreoceano sono sempre più frequenti ma, quello che è cambiato, è la semplicità di organizzare il viaggio stesso. I requisiti d'ingresso però cambiano più frequentemente, e un dettaglio trascurato a casa può trasformarsi in un problema in seguito, quando si raggiunge l’aeroporto.

Regole di ingresso sempre più severe

I cittadini italiani continuano a viaggiare negli Stati Uniti senza visto per soggiorni turistici o per brevi affari, grazie al Visa Waiver Program che copre 42 Paesi. Questo non significa che la burocrazia sia scomparsa: un'autorizzazione ESTA, il sistema elettronico che determina l'ammissibilità dei visitatori, deve essere ottenuta prima di salire a bordo di un volo o di una nave, e il passaporto deve generalmente avere una validità residua di almeno sei mesi rispetto alla durata del soggiorno. Ogni viaggiatore in arrivo è inoltre soggetto a un controllo da parte degli agenti della Customs and Border Protection, che comprende le verifiche di immigrazione, doganali e agricole, un passaggio obbligatorio per tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dal motivo della visita.

Questa è la parte che molti viaggiatori sottovalutano: diversi governi europei, tra cui Germania, Francia, Danimarca e Finlandia, hanno aggiornato negli ultimi tempi le proprie indicazioni di viaggio per i cittadini in partenza verso gli Stati Uniti, segnalando controlli documentali più rigidi e, in alcuni casi riportati, fermi inattesi alla frontiera.

Questo non significa che un viaggio andrà storto, ma che l'approccio più sicuro è verificare costantemente le fonti ufficiali prima della partenza. I requisiti sui documenti d'ingresso possono essere modificati con poco preavviso e non esserne al corrente viene raramente accettato come giustificazione al banco dell'immigrazione.

Piccoli dettagli aggiuntivi da considerare

Oltre ai documenti, alcuni dettagli quotidiani colgono di sorpresa i viaggiatori. La copertura sanitaria è uno di questi: una semplice visita al pronto soccorso negli Stati Uniti può arrivare a costare migliaia di dollari, quindi un'assicurazione di viaggio completa non è una cattiva idea.

Le prese elettriche seguono lo standard di tipo A e B con un sistema a 120V, diverso da quello italiano, quindi bisogna portare un adattatore nel bagaglio a mano piuttosto che in quello da stiva. Le mance sono la norma quasi ovunque, in genere tra il 20 e il 25 per cento nei ristoranti, e le tasse sulle vendite vengono aggiunte alla cassa e non sono incluse nel prezzo esposto, il che può far lievitare i totali oltre le aspettative. Chi guida dovrebbe inoltre sapere che svoltare a destra con il semaforo rosso è legale nella maggior parte degli stati dopo un arresto completo, ma non a New York City salvo indicazione contraria.

L’importanza di una connessione dati in viaggio

I moduli di immigrazione, le app per le corse in auto, le mappe e gli strumenti di traduzione presuppongono tutti una connessione dati funzionante e il Wi-Fi dell’aeroporto o degli esercizi commerciali è quasi sempre instabile e poco sicuro.

Il roaming tramite un operatore italiano negli Stati Uniti è spesso una pessima idea: tende a essere costoso e spesso limitato dopo una quantità minima di dati, una combinazione poco indicata per il primo contatto con un aeroporto sconosciuto.

Attivare un piano eSIM per gli USA prima della partenza risolve il problema in pochi minuti: si installa direttamente su un telefono compatibile, si attiva automaticamente all'arrivo e fornisce una connessione dati locale senza rimuovere la SIM fisica o il numero di casa. Per un viaggio di due o tre settimane tra città e fusi orari diversi, risulta generalmente molto più economico di un'opzione di roaming e ti evita qualsiasi addebito imprevisto al ritorno.

Non lasciarsi scoraggiare

Nulla di tutto questo vuole scoraggiare un viaggio che probabilmente è in agenda da mesi: sono accorgimenti che bisogna prendere per far sì che tutto vada liscio come l’olio. Un ESTA valido, un passaporto con mesi di validità sufficienti, un'assicurazione di viaggio che copra davvero le spese sanitarie americane, un adattatore per le prese e un piano dati pronto prima dell'atterraggio: questi i fondamentali a cui prestare attenzione.

Le indicazioni ufficiali sui viaggi internazionali vengono riviste e aggiornate con regolarità, quindi fai sempre un controllo finale una o due settimane prima della partenza. Le famiglie di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo che si occupano di questi dettagli in anticipo tendono a trascorrere il primo giorno negli Stati Uniti in serenità, godendosi il viaggio senza dover risolvere un problema che si sarebbe potuto evitare, pensandoci a casa.

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