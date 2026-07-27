Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo variabile e fisso

27/07/2026 09:00:00

Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo, purtroppo, a un continuo incremento relativo ai costi sostenuti dalle famiglie per i consumi di gas. Se da un lato la situazione geopolitica ormai fortemente instabile e in continuo e rapido cambiamento, tra guerre, sanzioni, dazi e quant’altro, sta radicalmente influenzando l’aumento dei prezzi delle materie prime, d’altro canto l’impatto sul bilancio familiare deriva anche da comportamenti poco virtuosi da parte delle stesse famiglie.

Insomma, se di fronte a certe situazioni non si può far altro che prendere atto e sperare che l’equilibrio geopolitico possa riappropriarsi del mondo intero, dall’altra parte è necessario un atto di buona volontà per capire quali sono quelle abitudini o scelte sbagliate che accentuano ancora di più il peso del costo del gas sul bilancio familiare.

Attenzione a tutte le offerte del mercato libero

Uno dei primi suggerimenti da seguire è senz’altro quello di prestare grande attenzione in sede di comparazione delle varie offerte presenti nel mercato libero. Individuare quelle che propongono le tariffe gas non solo più convenienti, ma anche più congeniali rispetto alle proprie esigenze, non è un esercizio semplice e immediato, ma richiede senz’altro impegno e un po’ di tempo a cui dedicare questa attività di ricerca e confronto.

Sicuramente si tratta di un primo passaggio obbligatorio per cercare di erodere un po’ il peso economico delle bollette relative all’energia. Per questo motivo, fare un confronto attento e responsabile delle varie offerte è la cosa migliore: di strumenti e piattaforme dedicate a tale scopo, online, c’è solo l’imbarazzo della scelta e vi forniranno un rapido riscontro, anche sulla base di alcuni dati relativi alle vostre abitudini di consumo.

Un confronto delle offerte, tra le cose, può essere agevolmente portato a termine anche tramite la piattaforma di ARERA, che ormai è attiva online da diverso tempo. L’utilizzo di un comparatore così affidabile permette di concentrarsi su poche proposte che si avvicinano alle proprie necessità e abitudini casalinghe.

Cosa cambia tra prezzo fisso e prezzo variabile

Certo, usare questi strumenti online non è sufficiente, dal momento che bisogna avere una conoscenza di base della normativa e delle dinamiche regolano il settore in questione. Per valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze e preferenze, infatti, torna utile anche valutare la differenza che intercorre tra prezzo variabile e prezzo fisso. Senza conoscere certi aspetti, diventa difficile poi individuare una tariffa che sia effettivamente conveniente anche dal punto di vista economico. Anzi, c’è il rischio di scegliere un’offerta che poi potrebbe non rivelarsi così conveniente in base alle proprie abitudini di consumo.

Nel momento in cui si opta per un’offerta a prezzo fisso, è facile intuire come la tariffa non varierà in alcun modo per l’intero orizzonte temporale coperto dalla proposta, che di solito corrisponde a 12 mesi. Si tratta di una scelta che vale la pena perseguire in caso di periodi in cui il mercato rimanga costantemente travolto da forti oscillazioni. Insomma, un’opzione che dona senz’altro stabilità e sicurezza, soprattutto sull’importo che si andrà a pagare ogni mese, chiaramente con l’impossibilità di poter sfruttare eventuali ribassi di mercato.

Discorso ovviamente totalmente opposto per le offerte di gas a prezzo variabile. In questo caso, sono ancorate all’andamento del mercato, seguendone tutte le oscillazioni. Anche in questo caso, vale la pena valutare il periodo attraversato dal mercato nel suo complesso e capire se, nei prossimi mesi, le previsioni e gli sviluppi potrebbero tendere alla stabilità oppure se i costi potrebbero aumentare. In tal senso, va da sé che la spesa in uscita non sarà più programmabile come certa in riferimento all’importo. Una soluzione da adottare anche quando le vostre bollette riportano consumi non proprio così importanti.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



