Sicilia, temporali e aria più fresca: pausa dal caldo, ma durerà poco
Dopo giorni di caldo intenso, la Sicilia vive una breve tregua. L’anticiclone africano si indebolisce e lascia spazio a una fase più dinamica, con nuvole in aumento e i primi temporali sparsi già dalla mattina di oggi, lunedì 27 luglio, soprattutto sul versante tirrenico.
Nel corso della giornata il cielo sarà variabile: schiarite alternate ad annuvolamenti, con possibili rovesci nelle aree interne – dai Sicani ai Nebrodi – e qualche sconfinamento locale anche verso la costa.
Le temperature calano leggermente, con valori più sopportabili: tra 29 e 33 gradi lungo le coste e fino a 35 nelle zone interne. I venti, inizialmente meridionali, tenderanno a ruotare dai quadranti settentrionali, contribuendo a rendere il clima meno afoso. Mari mossi.
Martedì e mercoledì: instabilità diffusa
La fase più instabile si concentrerà tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio.
Martedì saranno possibili temporali già dal mattino tra Trapanese, Egadi e ovest Palermitano, con fenomeni che nel pomeriggio si sposteranno verso le aree interne, tra Madonie, Nebrodi ed Ennese. Temperature in ulteriore calo, con massime tra 27 e 31 gradi sulle coste.
Mercoledì l’instabilità continuerà soprattutto nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali più diffusi sui settori centro-meridionali e locali coinvolgimenti anche delle zone costiere. Clima in linea con le medie stagionali.
Tregua breve: torna il caldo
Questa parentesi più fresca, però, è destinata a durare poco. Già nella seconda parte della settimana l’anticiclone tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, riportando condizioni stabili e un nuovo aumento delle temperature.
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