Sicilia, temporali e aria più fresca: pausa dal caldo, ma durerà poco

Meteo Sicilia, domenica di scirocco: raffiche forti nel Trapanese, 35 gradi e allerta incendi

Lo scirocco oggi non soffia: spinge. E in provincia di Trapani lo fa con una certa convinzione, sollevando polvere, agitando il mare e mettendo alla prova ombrelloni, tende e tutto ciò che non sia stato adeguatamente ancorato.Quella di oggi,...