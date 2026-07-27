Allerta meteo in tutta la Sicilia per martedì 28 luglio: temporali, grandine e forti raffiche

27/07/2026 19:17:00

La parentesi africana si chiude con un cambio di scena piuttosto brusco. Dopo il caldo e lo scirocco, sulla Sicilia arrivano temporali che potranno essere anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali su tutta l’Isola, valida per l’intera giornata di domani, martedì 28 luglio. La fase operativa regionale passa dalla generica vigilanza all’attenzione.

Temporali forti dalle prime ore di martedì

L’avviso è stato pubblicato alle 16 di oggi, lunedì 27 luglio, ed è valido fino alle 24 di domani.

Secondo la Protezione civile, dalle prime ore di martedì e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge violente, frequente attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento.

Non significa che pioverà ovunque e senza interruzione. I temporali estivi hanno una nota abitudine: scelgono una zona, la colpiscono con decisione e magari lasciano quasi asciutto il territorio vicino.

Allerta gialla in tutte le nove zone della Sicilia

La colorazione gialla riguarda tutte le zone di allertamento regionali, dalla Sicilia occidentale a quella orientale, comprese le isole minori.

Nel dettaglio, l’allerta interessa anche Egadi, Pantelleria, Ustica, Eolie e Pelagie. Il rischio è collegato soprattutto ai temporali e ai loro effetti nei piccoli bacini, nelle aree urbanizzate e nei punti dove le reti di smaltimento delle acque possono andare rapidamente in difficoltà.

Per il rischio idraulico riferito ai bacini maggiori, invece, il livello resta verde.

Piogge più consistenti nella Sicilia centro-occidentale

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse su tutta l’Isola, con quantitativi generalmente deboli. Gli accumuli potranno però diventare moderati nei settori centro-occidentali, quindi anche nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento.

La Protezione civile raccomanda particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, nei sottopassi, nei luoghi frequentati e nelle zone vicine ai corsi d’acqua. Con i temporali più intensi, infatti, pochi minuti possono bastare per trasformare una strada in un canale e un sottopasso nel posto meno indicato dove fermarsi.

Temperature in sensibile diminuzione

Il peggioramento porterà anche un calo delle temperature. Le massime, secondo il bollettino regionale, saranno in sensibile diminuzione rispetto ai valori molto elevati registrati oggi.

Non arriverà l’autunno, naturalmente. Ma dopo giornate da forno e notti tropicali, qualche grado in meno sarà accolto senza particolari proteste.

Vento forte e mare agitato

Durante i temporali sono attese raffiche forti e improvvise. Il vento potrà creare problemi soprattutto lungo le coste, nelle aree portuali e nei luoghi con strutture leggere, tende, gazebo e alberature.

Lo Stretto di Sicilia sarà molto mosso, anche se con una graduale attenuazione nel corso della giornata. Massima prudenza, quindi, per la navigazione da diporto e per chi programma spostamenti verso le isole minori.

Le raccomandazioni

La Protezione civile invita i sindaci e le strutture locali ad attivare le misure previste dai piani comunali e a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che potranno cambiare rapidamente.

Per i cittadini valgono le normali precauzioni: evitare sottopassi allagati, non sostare vicino ad alberi o strutture instabili durante i temporali, limitare gli spostamenti nelle fasi più intense e tenersi lontani da torrenti e corsi d’acqua.

Domani, insomma, ombrelli a portata di mano. Ma soprattutto occhi aperti: in Sicilia il maltempo estivo arriva spesso senza bussare.



