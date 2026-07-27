Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
27/07/2026 07:15:00

Allaccio abusivo al gas. Condanna definitiva per un uomo di Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/allaccio-abusivo-al-gas-condanna-definitiva-per-un-uomo-di-salemi-450.jpg

Per contrastare il caro gas, si era allacciato abusivamente alla rete di distribuzione del metano di Vita, sottraendo, secondo l’accusa, tra fine gennaio e fine maggio del 2022, ben 5.549 mc di gas metano alla società “2i Rete Gas”. 

 

Protagonista della vicenda è il 45enne salemitano Maurizio Catalano, al quale la quinta sezione penale dalla Cassazione ha confermato, rendendola definitiva, la condanna, con pena sospesa, a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa inflittagli, il 31 ottobre 2025, dalla Corte d’appello di Palermo, che a sua volta confermò la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala l’11 marzo 2024. 

 

Alla rete del gas il Catalano si sarebbe attaccato abusivamente realizzando un allaccio attraverso un flessibile utilizzato per creare un bypass. Adesso, i motivi di ricorso in cassazione avverso la condanna sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 



Giudiziaria | 2026-07-25 09:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/omicidio-teresa-stabile-ergastolo-per-vincenzo-gerardi-250.jpg

Omicidio Teresa Stabile, ergastolo per Vincenzo Gerardi

Si chiude con una condanna all'ergastolo il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, la 55enne originaria di Alcamo uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del condominio di Samarate, in provincia di Varese. La Corte d'Assise di Busto...







Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...