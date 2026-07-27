Marsala. La sindaca Patti ha incontrato Cristina Correnti, presidente FIP regionale

27/07/2026 17:34:00

La presidente regionale della Federazione Pallacanestro Italiana, Cristina Correnti - accompagnata dal consigliere FIP Peppe Grillo - è stata accolta dalla sindaca di Marsala, Andreana Patti.

Il cordiale incontro ha avuto come tema centrale la situazione dell’impiantistica sportiva a Marsala, convenendo sulla necessaria manutenzione. “La vostra città ha tutto per essere protagonista nel basket e nello sport in genere, potendo contare soprattutto sul Palasport da circa 5 mila posti, nonché sulla bella realtà del Panatletico che rappresenta la pallacanestro nel territorio comunale”.

La Correnti ha pure aggiunto che Marsala è luogo ideale per ospitare programmi di sviluppo giovanile di carattere formativo-sportivo, anche grazie al successo dello Shock Da Ground attualmente in corso in Piazza Della Vittoria. La sindaca Andreana Patti, nel sottolineare che sport e turismo ben si coniugano come veicolo promozionale della città, ha affermato: “Concluso il Pnrr, con pessime scelte subite in ambito sportivo, attiveremo tutte le risorse possibili e linee di finanziamento al riguardo, consapevoli che occorre porre rimedio alla drammatica situazione che abbiamo ereditato. Per investire sulle strutture, verificheremo le opportunità, comprese quelle offerte dal Credito sportivo CONI, avendo come obiettivo anche i risvolti sociali dello sport - fondamentale nei quartieri popolari - con progetti seri sui quali intendiamo coinvolgere l’imprenditoria locale”.



