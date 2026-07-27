San Vito Lo Capo, Nando dalla Chiesa presenta “La ragazza di vicolo Pandolfini”

27/07/2026 11:19:00

Nando dalla Chiesa sarà il prossimo ospite di “Libri, Autori e Bouganville”, la rassegna letteraria di San Vito Lo Capo giunta alla sua ventisettesima edizione.

L’incontro è in programma lunedì 27 luglio, alle 21.30, nel Giardino di Palazzo La Porta.

Il sociologo e scrittore presenterà il suo ultimo libro, “La ragazza di vicolo Pandolfini”, un racconto personale che intreccia la memoria della moglie Emilia Cestelli con la storia italiana degli ultimi cinquant’anni.

Il nuovo appuntamento della rassegna

“Libri, Autori e Bouganville” è curata da Giacomo Pilati e organizzata dalla Pro Loco di San Vito Lo Capo insieme al Comune.

La rassegna prosegue con uno degli incontri più intensi del programma, affidato a una figura da anni impegnata nello studio e nel contrasto culturale alla criminalità organizzata.

Nando dalla Chiesa è sociologo, scrittore e docente universitario. È Delegato del Rettore per gli studi sulla criminalità organizzata e direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università Statale di Milano.

È inoltre presidente onorario di Libera ed editorialista de “Il Fatto Quotidiano”.

Il ritratto di Emilia Cestelli

“La ragazza di vicolo Pandolfini” è il libro più intimo e civile di Nando dalla Chiesa.

L’autore racconta Emilia Cestelli, la compagna di una vita, scomparsa nel 2021. Ma il volume va oltre il memoir e il semplice racconto biografico.

La storia personale della coppia si intreccia infatti con i grandi cambiamenti che hanno attraversato l’Italia negli ultimi cinquant’anni.

Una storia privata dentro la storia italiana

Tra le pagine emerge il ritratto di una donna fiera, elegante e coraggiosa.

Emilia Cestelli viene raccontata nella sua capacità di trasformare il dolore in dignità e l’attenzione verso gli ultimi in una scelta di vita radicale.

Sullo sfondo scorrono le trasformazioni politiche, sociali e culturali del Paese, osservate attraverso una vicenda familiare nella quale la dimensione privata incontra l’impegno civile.

L’appuntamento con Nando dalla Chiesa è fissato per lunedì 27 luglio, alle 21.30, nel Giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo.



