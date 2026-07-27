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Cultura
27/07/2026 10:24:00

Mazara, cinema, musica e talk: gli eventi gratuiti prima del Mezzo Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/mazara-cinema-musica-e-talk-gli-eventi-gratuiti-prima-del-mezzo-festival-450.jpg

Cinema, concerti, incontri e sperimentazione musicale. Prosegue la settimana di eventi gratuiti che accompagna Mazara del Vallo verso il Mezzo Festival.

Il primo appuntamento ancora in programma è questa sera, alle 21.30 al Civic, con la proiezione di Terraferma di Emanuele Crialese e il concerto di Valerio Cairone.

Il calendario continuerà mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, prima dell’inizio del Mezzo Festival, previsto dal 31 luglio al 2 agosto al Giardino dell’Emiro. Le date sono confermate dal sito ufficiale della manifestazione.

Questa sera cinema e musica al Civic

L’appuntamento di lunedì 27 luglio è organizzato in collaborazione con la rassegna “Diritti al Cinema”.

Alle 21.30 sarà proiettato Terraferma, film di Emanuele Crialese dedicato al rapporto tra migrazioni, accoglienza e comunità isolane.

Dopo il film salirà sul palco Valerio Cairone. Il musicista proporrà un viaggio sonoro dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, intrecciando tradizioni e atmosfere d’Oriente e d’Occidente.

La settimana si è aperta ieri, domenica 26 luglio, a Salsedine con il “Welcome Volunteers”, un’apericena con dj set dedicata ai volontari e alla comunità del festival.

Mercoledì lo spazio per cantautori e compositori

Il programma riprenderà mercoledì 29 luglio alle 17 al Civic con una sessione di ascolto rivolta a cantautori e compositori.

I partecipanti potranno presentare i propri lavori, confrontarsi e ricevere suggerimenti da Silvia Nocentini, Dj Mabel e Ma7di, tre artiste attive tra Genova e il Mediterraneo.

L’incontro sarà uno spazio dedicato alla scrittura musicale, alla condivisione delle esperienze e all’ascolto reciproco.

Il concerto di Ma7di 

Sempre mercoledì, alle 21, gli eventi si sposteranno presso la Kasbah, a Porta Blu, per il concerto di Ma7di.

Artista afrodiscendente di origini marocchine, Ma7di porterà a Mazara le sue sonorità afro urban e urban pop.

Attraverso la musica affronta i temi dell’identità, della decolonizzazione e della rivalsa, personale e collettiva.

Giovedì i talk di “Sud Ispira”

Giovedì 30 luglio LaurAurbana ospiterà due incontri dedicati al paesaggio, alle comunità e alla produzione culturale nei territori del Sud.

Alle 15.30 si terrà il talk “Abitare il paesaggio. Nuovi paesaggi, nuove comunità”.

Interverranno Manfredi Leone dell’Università di Palermo, Carmelo Ignaccolo della Rutgers University, Giancarlo Gallitano e Annalisa Giampino dell’Università di Palermo. Modererà Anita Galuffo.

Alle 18.30 sarà la volta di “Pratiche di posizione. I Sud come luoghi di immaginazione culturale”.

Parteciperanno Ilaria Cascino di Arci Link Monreale e Parentesi Tonde, Silvia “NoOx” Nocentini e Dj Mabel di NoOx Worldwide. Modererà Noemi Pittalù della Scuola di Restanza e Futuro.

Watkiss e Damasiewicz chiudono la settimana

L’ultimo appuntamento gratuito è previsto giovedì 30 luglio, alle 21, a Salsedine.

Sul palco si incontreranno il britannico Cleveland Watkiss e il polacco Piotr Damasiewicz per un set interamente improvvisato.

Voce, tromba, tastiere ed elaborazioni elettroniche daranno vita a un concerto costruito sul momento, senza una scaletta rigida e con ampio spazio alla sperimentazione.

Tutti gli appuntamenti della settimana sono a ingresso libero. Dal 31 luglio al 2 agosto il programma si sposterà al Giardino dell’Emiro per le tre giornate ufficiali del Mezzo Festival. 









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