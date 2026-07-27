 Marsala, incendio al Parco della Salinella 

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, all'interno del Parco della Salinella, a Marsala. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12:30, sprigionando una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche da diverse zone della città.
Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato vegetazione presente nell'area del parco e potrebbe aver coinvolto anche alcuni rifiuti, circostanza che avrebbe contribuito a rendere il fumo particolarmente intenso.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.
L'episodio riaccende l'attenzione sul Parco della Salinella, un'area che negli anni è stata più volte interessata da incendi e segnalazioni legate allo stato di degrado.
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