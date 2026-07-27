Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
27/07/2026 13:51:00

 Marsala, incendio al Parco della Salinella 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785153952-0-marsala-incendio-al-parco-della-salinella.jpg

 

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, all'interno del Parco della Salinella, a Marsala. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12:30, sprigionando una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche da diverse zone della città.

 

Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato vegetazione presente nell'area del parco e potrebbe aver coinvolto anche alcuni rifiuti, circostanza che avrebbe contribuito a rendere il fumo particolarmente intenso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

 

L'episodio riaccende l'attenzione sul Parco della Salinella, un'area che negli anni è stata più volte interessata da incendi e segnalazioni legate allo stato di degrado.

 



Cronaca | 2026-07-26 17:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/thailandia-la-figuraccia-degli-studenti-siciliani-il-video-250.jpg

Thailandia, la figuraccia degli studenti siciliani. Il video

Doveva essere una vacanza-studio. È diventata una lezione internazionale di educazione civica, impartita tra social network, ambasciate e commissariati.Un gruppo di studenti siciliani ha trasformato un viaggio a Bangkok in un caso mediatico e...







Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...